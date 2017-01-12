6 KİŞİLİK
KAHVALTILIK MUHAMMARA
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
500 gr. tuzsuz lor
4 adet haşlanmış kırmızı biber
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
2 çay kaşığı çörekotu, susam
1 çay kaşığı tuz, rezene, toz zerdeçal
1 su bardağı zeytinyağı
Loru geniş ve derin bir kâseye koyun. Süzme yoğurdu ve salçaları ilave edip çatalla ezerek karıştırın.
Çörekotu, susam, tuz, toz zerdeçal ve rezeneyi katıp tekrar karıştırın.
Zeytinyağını da ekleyin.
Haşlanmış biberleri soyup çekirdeklerini çıkarın ve tavla zarı gibi doğrayın.
Lorlu karışıma ekleyip karıştırın.
Muhammarayı kavanoza koyup kahvaltılarda ikram edin.
Afiyet olsun...
KAKAOLU AYVALI KEK
8 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
3 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
Yarım su bardağı ılık süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un
1 tepeleme yemek kaşığı kakao
Ayrıca 2-3 adet orta boy ayva
Varsa yarım su bardağı damla çikolata
Ayvaları soyup ayıkladıktan sonra tavla zarı formunda küp küp doğrayın. 1 kahve fincanı suyla küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşte 5 dakika hafifçe yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp tel süzgece koyun ve süzülmesini bekleyin.
Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp şekeri ekleyin.
Mikserin yüksek devriyle köpük köpük oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın.
Sıvıyağ, süt ve vanilyayı katıp un, kakao ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.
Ayva ve varsa damla çikolatayı da ekleyerek kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırın.
Karışımı, yağlanmış orta boy kelepçeli kalıba, kare borcama ya da herhangi bir kalıba aktarın.
Keki 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 35-40 dakika pişirip çıkarın.
Soğumasını bekleyip dilimleyerek servise sunun.
KEREVİZLİ KABAK KIZARTMASI
4 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
1 adet büyük boy kereviz
2 adet ince uzun yeşil kabak
1 adet orta boy kuru soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz, karabiber
2 çay kaşığı kuru fesleğen, nane
1 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için;
1 su bardağı sarımsaklı yoğurt
1 demet dereotu
Önce kabakları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan uzunlamasına kurşun kalem gibi dilimleyin. Sonra da tavla zarı formunda doğrayarak bir kenarda bekletin.
Kerevizlerin kabuklarını soyup yine tavla zarı formunda doğrayın.
İki yemek kaşığı zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Üzerine kerevizleri ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. (Kereviz çok çabuk kararır, hızlı hareket edin.)
Üzerine limon suyu, fesleğen, nane, tuz ve karabiberi serpiştirerek karıştırın.
Kerevizleri yumuşayıncaya kadar en az 5 dakika kavurduktan sonra, bir el kevgiri yardımıyla alarak bir tabağa koyun.
Aynı tavaya, 3 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyup çok ince yemeklik doğradığınız kuru soğanları ekleyin.
Tahta bir kaşıkla karıştırarak soğanı 3-4 dakika kavurun. Üzerine hemen kabakları ilave edip tuzunu serpiştirin.
Kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.
Kabaklar yumuşayınca, kenarda beklettiğiniz kerevizleri de üzerine aktarıp bütün malzemeleri 2-3 dakika daha soteledikten sonra ocaktan alın.
Servis tabağına aldığınız salatanın üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip incecik kıydığınız dereotuyla süsleyerek servise sunun.
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