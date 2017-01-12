KAHVALTILIK MUHAMMARA

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

500 gr. tuzsuz lor

4 adet haşlanmış kırmızı biber

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı çörekotu, susam

1 çay kaşığı tuz, rezene, toz zerdeçal

1 su bardağı zeytinyağı







Loru geniş ve derin bir kâseye koyun. Süzme yoğurdu ve salçaları ilave edip çatalla ezerek karıştırın.

Çörekotu, susam, tuz, toz zerdeçal ve rezeneyi katıp tekrar karıştırın.

Zeytinyağını da ekleyin.

Haşlanmış biberleri soyup çekirdeklerini çıkarın ve tavla zarı gibi doğrayın.

Lorlu karışıma ekleyip karıştırın.

Muhammarayı kavanoza koyup kahvaltılarda ikram edin.

Afiyet olsun...

KAKAOLU AYVALI KEK

8 KİŞİLİK



HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı ılık süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 tepeleme yemek kaşığı kakao

Ayrıca 2-3 adet orta boy ayva

Varsa yarım su bardağı damla çikolata

Ayvaları soyup ayıkladıktan sonra tavla zarı formunda küp küp doğrayın. 1 kahve fincanı suyla küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşte 5 dakika hafifçe yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp tel süzgece koyun ve süzülmesini bekleyin.

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp şekeri ekleyin.

Mikserin yüksek devriyle köpük köpük oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın.

Sıvıyağ, süt ve vanilyayı katıp un, kakao ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Ayva ve varsa damla çikolatayı da ekleyerek kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırın.

Karışımı, yağlanmış orta boy kelepçeli kalıba, kare borcama ya da herhangi bir kalıba aktarın.

Keki 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 35-40 dakika pişirip çıkarın.

Soğumasını bekleyip dilimleyerek servise sunun.

KEREVİZLİ KABAK KIZARTMASI

4 KİŞİLİK



HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

1 adet büyük boy kereviz

2 adet ince uzun yeşil kabak

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz, karabiber

2 çay kaşığı kuru fesleğen, nane

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için;

1 su bardağı sarımsaklı yoğurt

1 demet dereotu



Önce kabakları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan uzunlamasına kurşun kalem gibi dilimleyin. Sonra da tavla zarı formunda doğrayarak bir kenarda bekletin.

Kerevizlerin kabuklarını soyup yine tavla zarı formunda doğrayın.

İki yemek kaşığı zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Üzerine kerevizleri ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. (Kereviz çok çabuk kararır, hızlı hareket edin.)

Üzerine limon suyu, fesleğen, nane, tuz ve karabiberi serpiştirerek karıştırın.

Kerevizleri yumuşayıncaya kadar en az 5 dakika kavurduktan sonra, bir el kevgiri yardımıyla alarak bir tabağa koyun.

Aynı tavaya, 3 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyup çok ince yemeklik doğradığınız kuru soğanları ekleyin.

Tahta bir kaşıkla karıştırarak soğanı 3-4 dakika kavurun. Üzerine hemen kabakları ilave edip tuzunu serpiştirin.

Kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

Kabaklar yumuşayınca, kenarda beklettiğiniz kerevizleri de üzerine aktarıp bütün malzemeleri 2-3 dakika daha soteledikten sonra ocaktan alın.

Servis tabağına aldığınız salatanın üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip incecik kıydığınız dereotuyla süsleyerek servise sunun.