Kahramanmaraş’ın nefis dondurması MADO

Var mıdır dondurmayı sevmeyen? Hele sıcak, bunaltıcı yaz günlerinde damaklarımızdan tüm vücudumuza yayılan bu hoş, serin tatlıyı hepimiz bayıla bayıla yeriz değil mi? Üstelik dondurma denilen nefis tatlı, artık sadece yaz mevsiminin değil her mevsimin vazgeçilmez tatlısı haline geldi. Gelelim dondurmanın Anadolu’daki serüvenine...

Bundan yaklaşık 300 yıl önceye rastlar Anadolu insanının dondurmayla tanışması. Yüksek dağların tepelerindeki karlar toplanır, üzerine pekmez, bal ve meyve özleri koyulup dondurmanın atası diyebileceğimiz “karsambaç” yapılırmış o zamanlar. Karsambacı bugünlere taşımakta büyük emeği olansa Yaşar ailesinin ilk temsilcisi Osman Ağa’ymış.

Osman Ağa’nın 150 yıl önce başlattığı serüven zaman içinde büyümüş, şimdilerde dördüncü kuşak tarafından yönetilen büyük bir dondurma markasının ortaya çıkmasında temel teşkil etmiş. İşte o marka, MADO’dur.



ROMALILAR, DONDURMA YAPMAYI MARAŞLILARDAN ÖĞRENDİ



Dondurma kafelerinin ilki olarak da tanımlayabileceğimiz MADO, gerçek salebi keçi sütüyle birleştirmiş ve Kahramanmaraş dondurmasını tüm Türkiye’ye sevdirmiştir.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’a göre, Romalılar dondurma yapmayı Kahramanmaraş’tan ve Maraşlılardan öğrenmişlerdir.

Yine Mehmet Bey’den öğrendiğimiz bilgiye göre bugün Türkiye’nin hemen her yerinde yapılan dondurma şovlarının temelini, dondurmayı ağaca asan ve döverek sündüren dedesi atmıştır.

Milli mücadelenin kahraman şehri Maraş’ın adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Kanbur ailesi, muhteşem keçi çiftlikleriyle de kaliteye verdikleri önemi ortaya koymuşlardır.

Anadolu esnaf geleneğinin temsilcisi olan, aile birlik ve beraberliğini, Anadolu insanının misafirperverliğini en güzel şekilde gösteren MADO’yu ve onu yaratıp bugünlere getiren aileyi çok takdir ettiğimi sizlerle de paylaşmak istedim.

SAKIZLI LOR KURABİYESİ

Lor, toz şeker, 2 adet yumurta (birinin akını üzeri için ayırın), zeytinyağı ve havanda dövdüğünüz damla sakızını derin bir kaba koyun.

Karbonatın üzerine limon suyunu ekleyin. Foşur foşur olduktan sonra malzemelerin üzerine ekleyin.

Bir taraftan malzemeleri yoğururken unu da azar azar ilave edin. Çok yumuşak, elinize yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Susamı bir tabağa yayın, yumurta akını da iyice çırpıp bir kâseye koyun.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırın. Kurabiyeleri önce yumurta akına, sonra susama batırıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar, 20 dakika pişirin.

(Hafif beyaz kalıp üzerinde çatlaklar oluşuncaya kadar.)

Fırından çıkarıp soğuyunca servise sunun. Afiyet olsun...

MALZEMELER



* 250 gr lor (Tuzsuz çökelek de kullanabilirsiniz.)

* 1 su bardağı toz şeker

* 2 adet yumurta

* 1 paket karbonat

* 1 tatlı kaşığı limon suyu

* 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

* Nohut büyüklüğünde 2 adet damla sakızı

* Yaklaşık 2,5-3 su bardağı un

Üzeri için;

* 1,5 su bardağı susam

* Yumurta akı