Kadıngöbeği tatlısı–Hacımakula

MALZEMELER

* 250 gr yumuşamış bitkisel margarin

* 2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 2 yemek kaşığı pudraşekeri (tozşeker de kullanabilirsiniz)

* 1 paket kabartma tozu

* Yaklaşık 5 su bardağı un

Şerbet için;

* 5 su bardağı tozşeker

* 5 su bardağı su

* 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı derin ve geniş bir kaba koyun. Üzerine yumurtaları kırıp pudraşekeri ya da tozşekeri ekleyin. Kabartma tozunu da kattıktan sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlayın. İyice yoğurduğunuz hamurun ele yapışmaması ve kulak memesinden biraz daha sert olması gerekiyor.

Diğer taraftan, fırın tepsisini yağlayın ya da tepsiye fırın kağıdı serin. Hazırladığınız hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları yuvarlayın ve ortalarına iyice bastırıp çukurlaştırın. İsterseniz tatlıların üzerine çekilmiş badem ya da hindistancevizi serpiştirin.

5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri iyice kızarıncaya kadar, en az 25-30 dakika pişirin.

Diğer taraftan şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri bir tencereye koyup kaynatın. Kaynayınca altını kısıp limon suyunu ekleyin. 5 Dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Pişen tatlıları fırından çıkarın. Sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlılar şurubu iyice çektikten sonra bir servis tabağına alın ve servise sunun.

Afiyet olsun...