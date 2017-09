Kadayıflı revani

Malzeme

* 4 adet yumurta

* Yarım su bardağı tozşeker

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

* 1 paket vanilya

* Yarım su bardağı ılık süt

* 1 paket kabartma tozu

* 1,5 su bardağı un

* 1,5 su bardağı irmik

Arası için:

* 75-100 gr çiğ kadayıf

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

* 3 su bardağı tozşeker

* 3 su bardağı su

* 4 dilim limon

Yapılışı

Yumurtaları ve şekeri derin bir kasede çırpın. Sırasıyla yağları, ılık sütü, irmiği, kabartma tozunu, vanilya ve unu katıp bir taraftan da tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Karışımın yarısını yağlanmış kare bir borcama aktarın. Üzerine buzdolabında soğuttuğunuz kadayıfın ve cevizin yarısını ufalayarak yayın. Üzerine kalan karışımı yayıp ceviz ve kadayıf serpin.

Tatlıyı fırında pişirin.

Şerbeti için; su, tozşeker ve limon dilimlerini bir tencerede kaynatıp soğutun.

Şerbeti fırından çıkardığınız sıcak revaninin üzerine gezdirip tatlıyı servise sunun.

Afiyet olsun...



Kişnişli sebze çorbası

Malzeme

* 1 adet orta boy kabak

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 adet orta boy patates

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet küçük brokoli (200 gr. kadar)

* 1 adet orta boy kereviz

* 1 adet orta boy havuç

* 2 yemek kaşığı bulgur

* Varsa 4 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye (Siyah Meksika fasulyesi de kullanabilirsiniz)

* 9-10 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3 çay kaşığı kişniş (2 çay kaşığı toz kişniş de kullanabilirsiniz)

* Yarım demet dereotu

Yapılışı

* Kabak, havuç, patates ve kerevizi soyup tavla zarı formunda doğrayın. Kararmamaları için yarım limon sıktığınız suda bekletin.

* Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Brokolileri çiçek demetleri gibi ayırıp saplarının uçlarını kesin ve incecik dilimleyin.

* Yağı büyükçe bir tencereye koyup orta ısılı ateşe oturtun. Soğanları tencereye koyup bir dakika kadar kavurun. Diğer sebzeleri ekleyip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

* Üzerine sıcak tavuk ya da et suyunu ilave edip yıkanmış ince bulguru ve kuru fasulyeyi katın. Sık sık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

* Kaynamaya başlayınca, tuz, kişniş, karabiber ve incecik kıydığınız dereotunu ekleyip arada sırada karıştırarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. ocaktan alıp sıcak sıcak servise sunun.

Not: İsterseniz 2 adet rendelenmiş domates de katabilirsiniz. Bu çorbaya 1-2 çay kaşığı biberiye de çok yakışacaktır.

Afiyet olsun...