Kadayıflı keşkül

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı sıcak süt

◊ 1 su bardağı çekilmiş badem içi

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 3 yemek kaşığı pirinç unu

◊ 1 su bardağı soğuk su

◊ 3 yemek kaşığı hindistancevizi

◊ 1 litre süt

◊ Aldığı kadar kadayıf

Badem içini 1 bardak sıcak sütte 30 dakika bekletin.

1 litre sütü orta boy bir tencereye koyup kaynatın.

Pirinç ununu bir kaseye koyup soğuk suyla ezin ve kaynayan süte yavaş yavaş ilave edin.

Şeker, hindistancevizi ve sütte bekleyen bademi de tencereye aktarıp karıştırarak 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Buzlukta bekleterek dondurduğunuz kadayıfı elinizle ufalayarak teflon tavaya koyun.

Karıştırarak, kahverengi oluncaya kadar kavurun.

Kadayıfı cam kapların dibine paylaştırıp üzerlerine keşkül koyun.

İsterseniz taze mevsim meyveleriyle süsleyip soğuk olarak servis yapın.

Zeytin böreği

◊ 2,5 su bardağı çekirdeksiz salamura yeşil zeytin

◊ 400 gr yağlı kıyma

◊ 1 çay bardağı ince kıyılmış ceviz içi

◊ 1 demet maydanoz

◊ 300 gr taze soğan

◊ 2 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ Yarım adet limonun suyu

◊ Varsa 150 gr taze sarımsak

◊ Yarım yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 yemek kaşığı pul biber

◊ 1 çay kaşığı kimyon, karabiber

Kıymayı bir tencereye koyup bir fincan su ilave ederek orta ateşte, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. (Tencerenin kapağı kapalı olmalı) Kapağını açıp kısık ateşte, ara sıra karıştırarak 10 dakika daha kavurun.

Yeşil zeytin, ayıkladığınız maydanoz, soğan ve sarımsakları incecik doğrayarak büyük bir tepsiye koyun.

Üzerine ceviz içi, pul biber, nar ekşisi, karabiber, kimyon ve kavrulmuş kıymayı ilave edip iyice karıştırın.

Bu içi fırına götürüp kapalı olarak pişirtin.

Afiyet olsun...