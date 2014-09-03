Kabaklı tül böreği

MALZEMELER

* Yarım litre süt

* 1 çay kaşığı tuz

* 5 adet yumurta

* 2 adet hazır yufka

* 125 gr bitkisel margarin

* 1 adet ince küçük yeşil kabak

* 3-4 dal dereotu

* 2 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar

YAPILIŞI

Kabağın sapını kesip yıkadıktan sonra kabuğuyla rendeleyin. Avuçlarınızın arasında iyice sıkıp suyunu alın.

Bitkisel margarini orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte erittikten sonra sütü katın ve ocaktan alın.

Üzerine tuzu ve yumurtaları kırıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Yufkaları kibrit kutusu büyüklüğünde parçalar halinde didikleyerek süte aktarın ve karıştırın. Rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip tekrar karıştırın.

Sıkılmış kabağı ve incecik kıyılmış dereotunu ekleyip bir kez daha karıştırdıktan sonra yufka parçalarının sosu çekmesi için 15 dakika bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, orta boy, yuvarlak ya da kare bir borcamı 1 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Hazırladığınız yufkalı karışımı borcama aktarıp üzerini kaşıkla düzeltin. (Şekilli kek kalıplarıyla da pişirebilirsiniz.)

Böreği 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 40 dakika pişirip çıkarın. Hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

Kayısılı memur kurabiyesi

12 Kişilik

Hazırlama süresi 30 dakika

Pişme süresi 20 dakika

Malzeme listesi

* 125 gr bitkisel margarin

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 paket vanilya

* 2 paket kabartma tozu

* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* Yarım su bardağı süt

* Yarım su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı toz şeker (2 yemek kaşığı fazla kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tarçın

* 10-12 adet kuru kayısı

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan çekilmiş ceviz içi (fındık içi de kullanabilirsiniz)

* 2-3 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı)

* 2-3 su bardağı kepekli un (yulaflı un da kullanabilirsiniz)

* 5 su bardağı un

* Ayrıca sıvıyağ

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı derin bir karıştırma kabına koyup sıvıyağ, yumurta, süt ve yoğurdu ekleyin. Tozşeker, kabartma tozu ve vanilyayı da katın. Tarçın, isterseniz kuru üzüm, ceviz içi ve tavla zarı formunda incecik doğradığınız kuru kayısıları da ilave edin.

Son olarak, unu da ekleyip malzemeler özleşinceye kadar, en az 4-5 dakika yoğurun. Elinize yapışan ve çok yumuşak olan bir hamur elde edeceksiniz. Bu kurabiyenin hamuru biraz cıvık olmalıdır, sakın katı hale getirmeye çalışmayın.

Elinizi bir kaseye koyduğunuz 4-5 yemek kaşığı sıvıyağa batırarak hamurdan iri mürdüm eriği büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Yuvarlak parçaların üzerine hafifçe bastırın.

Kurabiyeleri yağlanmış ya da fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı (en az 5 santim) olarak yerleştirin. Çünkü, bu kurabiye çok kabaran bir kurabiyedir.

Kurabiyeleri 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve at-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar, 28-30 dakika pişirip çıkarın. Ilık olarak servise sunun.

Bu çok uzun süre bayatlamayan bir kurabiyedir. Ağzı kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun...