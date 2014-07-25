KABAKLI SOSYETE MANTISI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet hazır yufka

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 2 su bardağı su

İç malzemesi için;

* 2 adet yeşil dolmalık kabak

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet yumurta

* 1 adet orta boy kuru soğan

Ayrıca;

* 3-4 su bardağı sarmısaklı yoğurt

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp saplarını kestikten sonra soymadan tavla zarı formunda, soğanı da yemeklik incecik doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tavaya aktarıp (wok tavası kullanmanızı öneririm) orta ısılı ateşte kızdırın. Kabak ve soğanı tavaya aktarıp sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Kimyon, tuz ve karabiberi serpip yumurtaları kırın.

Sürekli karıştırarak yumurtalar pişinceye kadar 2-3 dakika daha kavurup ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.

Öte yandan hazır yufkaları üst üste koyup sekize bölün. Böylece 16 adet yufkanız olacak.

Yufkaların uzun kenarına yumurtalı kabaklı iç harcından birer yemek kaşığı kadar koyun. Uzun kenarlarından başlayıp rulo şeklinde sardıktan sonra içeriye doğru kıvırarak gül şekli verin.

25-30 santim çapındaki borcamı ya da fırın tepsisini 2 yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın. (Kullanacağınız kabın dibine fırın kâğıdı da serebilirsiniz.)

Sıvıyağ ve suyu karıştırıp böreklerin üzerine kaşıkla gezdirerek her tarafını ıslatın. Bir kenarda 30 dakika kadar bekletin. Bu süre içinde börekler yumuşayacaktır.

Daha sonra börekleri 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, 25-30 dakika pişirip çıkarın.

İsterseniz fırına vermeden önce üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpiştirebilirsiniz.

Fırından çıkarıp henüz sıcak haldeyken üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirin. Dilerseniz domates salçası ya da domates püresi kullanarak sos hazırlayıp ayrıca üzerine gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

CEVİZLİ KAYISI DOLMASI

MALZEME LİSTESİ

* 18-20 adet kuru kayısı

* 1 su bardağı dövülmüş ceviz

* 1 su bardağı toz şeker

* 1 çay kaşığı toz tarçın

* 2 su bardağı su

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

Yapılışı

Kuru kayısıları sıcak suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra kayısıların içlerini bıçakla ortadan kesin ama tamamen ayırmayın. Yani kayısılar cep gibi şekil alsın.

Ceviz, toz şeker ve tarçını derin bir kâsede karıştırın. Kayısıların içlerine ikişer çay kaşığı bu karışımdan koyun ve üzerlerine bastırın.

Kayısıları bir fırın tepsisine yerleştirip kenarından 2 su bardağı su aktarın. Üzerini alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu alın. Henüz sıcakken üzerine zeytinyağı gezdirip soğumasını bekledikten sonra servise sunun.

İsterseniz kaymakla birlikte ikram edebilir ya da üzerine tekrar ceviz serpiştirebilirsiniz.

Not: İsterseniz bu tatlıyı kuru incirle de yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...