Kabaklı saray böreği

MALZEMELER

* 2 adet hazır yufka

* 2 adet orta boy yeşil dolmalık kabak

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kuru nane, kırmızı pul biber

* 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

* 2 yemek kaşığı beyaz peynir

* Yarım demet maydanoz

Üzeri için;

* 1 adet yumurta

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 kahve fincanı su

YAPILIŞI

İki yufkayı üst üste mutfak tezgahına serin ve dörde bölün. Böylece toplam 8 parça üçgen yufkanız olacak. Diğer taraftan, kabakları kazıyıp yıkayın ve derin bir kaba rendeleyin. Avuçlarınız arasında iyice sıkıp suyunu çıkarın. İncecik kıyılmış maydanoz, rendelenmiş kaşar, ezilmiş beyaz peynir, tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi ekleyip çatalla karıştırın.

Üçgen yufka parçalarının uzun kenarlarına kabaklı karışımdan 1-1,5 yemek kaşığı koyup sıkıca rulo yapın. Ruloları, bir ucundan başlayarak eksenleri etrafında kıvırıp gül şekli verin. (Uçlarını elinizle ıslatırsanız çok daha kolay şekil verebilirsiniz.)

Bu arada tepsiyi fındık büyüklüğündeki yağla yağlayın ya da üzerine fırın kağıdı serin.

Yumurta, yoğurt, sıvıyağ ve suyu derin bir kasede çatalla iyice çırpın. Börekleri bu karışıma iyice bulayıp ıslattıktan sonra fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. İsterseniz üzerlerine susam ya da çörekotu serpiştire bilirsiniz.

Fırını 200 dereceye ve alt üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Börekleri sıcak fırında, iyice kızarıncaya kadar, 30 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt veya domatesli sos gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Kaymaklı cheese kek

MALZEMELER

* 20 adet Eti Burçak bisküvi

* 125 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

* 1 çay kaşığı toz tarçın

İç malzemeleri;

* 500 gr labne peynir

* 250 gr taze kaymak

* 150 gr tozşeker

* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 paket vanilya

YAPILIŞI

Bisküvileri, oda sıcaklığında yumuşamış olan yağı ve tarçını mutfak robotuna koyun. Un haline gelinceye kadar çekin ve derin bir kaba içine yoğurarak yumuşak bir hamur hazırlayın.

25-30 cm çapındaki kelepçeli bir kalıba (aynı boyutlarda borcam ya da porselen kap da kullanabilirsiniz) alüminyum folyo serin. Böylece cheese kekinizi kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Hazırladığınız bisküvi hamurunu kalıba bastırarak ve sıkıştırarak yerleştirin. Diğer taraftan, içini hazırlamak için ; labne peynir, kaymak ve tozşekeri derin ve geniş bir kaseye aktarıp mikserin orta devriyle 3-4 dakika kadar çırpın. Yumurta, vanilya ve unu ekleyip malzemeler iyice karışıp pürüzsüz hal alıncaya kadar, 2-3 dakika daha çırpın.

Karışımı hazırladığınız bisküvi hamurunun içine aktarın. 10 dakika önceden ısıtıp 150 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 60-65 dakika, peynirli kısım iyice sertleşinceye kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca buzdolabına koyup bir gece kadar bekletin.

Ertesi gün buzdolabından çıkarp folyoyu atın. İyice sertleşen cheese kekin üzerini mevsim meyveleri ya da pişmaniyeyle süsleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...