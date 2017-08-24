Kabaklı pizza börek

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler

* 2 adet hazır yufka

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay bardağı su

* 3 adet orta boy ince yeşil kabak

* 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

* 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* Yarım demet dereotu

* Üzeri için; Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ

Yapılışı

Bu pizza için normal fırın tepsisini tercih edebilirsiniz. Ya da dikdörtgen bir fırın tepsisini bir yemek kaşığı sıvıyağla yağlayarak da kullanabilirsiniz.

Yufkaların her birini iki eşit parçaya ayırın. İki adet yarım yufkayı buruşturarak tepsiye yayın.

Üzerine bir kasede çırptığınız sıvıyağ ve su karışımından 2 yemek kaşığı kadar gezdirin.

Kalan 2 adet yarım yufkayı da buruşturarak yaydıktan sonra sıvıyağ ve su karışımının kalanını gezdirin.

Rendelenmiş peynirleri, nane ve incecik kıyılmış dereotunu bir kaseye koyup karıştırın.

Hazırladığınız bu peynirli harcı yufkaların üzerine yayın.

Kabakları kazıyıp yarım santim kalınlığında dilimleyin ve tepsideki yufkaların üzerine yan yana ve üst üste dizin. Üzerine bir kahve fincanı sıvıyağ gezdirin. Ardından 5 dakika önceden ısıttığınız ve alt-üst konumuna ayarladığınız fırında 180 derecede en az 40 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp kareler halinde dilimleyin ve sıcak sıcak servise sunun.

Peynirli sufle böreği

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler

* 3 adet hazır yufka

Sos için;

* 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

* 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar

* Varsa 1 adet küçük boy kabağın rendesi

* 1 su bardağı süt

* 1 su bardağı yoğurt

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı maden suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı pul biber, yenibahar



Yapılışı

Yufkalardan birini tezgaha serip ucundan başlayarak sıkı bir rulo yapın. Ruloyu 1 santim kalınlığında parçalar elde edeceğiniz şekilde dilimleyin. Dilimleri açarak uzun şerit şeklinde yufka parçaları elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Elde ettiğiniz ince şeritleri bir kenarda bekletin.

Sosu hazırlamak için; rendelenmiş peynirleri, varsa rendelenmiş kabağı, süt, yoğurt, sıvıyağ ve maden suyunu büyük ve derin bir kaba aktarıp üzerine yumurtaları kırın. Tuz, karabiber, pulbiber ve yenibaharı serpiştirip tel çırpıcı yardımıyla malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpın.

Yufka şeritlerini bu sosun içine atıp çatalla karıştırın. Sosun yufkalara iyice bulaşmasını sağlayın.

Diğer taraftan, en az 30 santim çapındaki yuvarlak ya da büyük boy dikdörtgen bir borcamı 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

Hazırladığınız karışımı kaba aktarın. Böreği 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...