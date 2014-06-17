Kabaklı peynirli Boşnak böreği



MALZME LİSTESİ

* 3 adet hazır yufka

Üzeri için;

* 1 su bardağı su

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 adet yumurtanın sarısı

İçi için;

* 2 adet büyük boy yeşil dolmalık kabak

* 1 su bardağı süt

* 2 yemek kaşığı un

* 2 adet taze yeşil soğan

(incecik doğranmış olmalı)

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı lor peyniri

(veya rende dil peyniri)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

İçini hazırlamak için; rendelenmiş kabak, süt ve unu derin bir kapta karıştırın. Tuz ve karabiberi katıp incecik kıydığınız soğanı ekleyin. Yumurta ve peyniri ilave edip malzemeleri iyice karıştırın.

Diğer taraftan, yufkaların her birini dörde bölün. Böylece toplam 12 adet yufka elde etmiş olacaksınız. Hazırladığınız iç harcını yufka parçalarının geniş tarafına yerleştirip sigara böreği sarar gibi sarın. Sardığınız yufkayı içeriye doğru sararak gül şekline getirin. Yufkayı sıvıyağla yağladığınız 25-30 santim çapındaki fırın kabının tam ortasına yerleştirin.

Diğer rulolara da aynı işlemi uygulayıp ortadaki parçanın etrafında bitişik şekilde sarın. Böylece yuvarlak bir börek elde etmiş olacaksınız. Su ve sıvıyağı bir kasede karıştırıp böreğin üzerine gezdirin. Yaklaşık 30 dakika kadar böreğin sosu çekmesini bekleyin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp keten tohumu, çörekotu ve susam serpiştirin.

Börekleri 5 dakika önceden ısıtılmış 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında altın sarısı oluncaya kadar, en az 30 dakika pişirin. Çıkarıp sıcakken dilimleyerek servise sunun.