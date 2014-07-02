Kabaklı mehir çorbası

8 Kişilik Hazırlama süresi 20 dakika Pişme süresi 90 dakika

Malzemeler

* 2 su bardağı aşurelik buğday (ya da dövülmüş tam buğday)

* 3 adet orta boy kabak

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 500 gr süzme yoğurt

* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

Yapılışı

Buğdayı bir gece önceden yıkayıp süzün ve orta boy bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı su ekleyip kaynatın. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra ocaktan alıp ağzı kapalı olarak sabaha kadar bekletin. Ertesi gün üzerine 1-2 su bardağı su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Diğer taraftan, süzme yoğurdu bir kaba aktarıp üzerine yumurta sarısı ve karabiberi de ilave edin ve çırpın. Kaynamakta olan buğdayın üzerine sürekli karıştırarak ekleyin. Sonra, soyup tavla zarı formunda doğradığınız kabakları hemen ilave edin ve karıştırın.

Yaklaşık 10-1 2 dakika sonra, kabaklar yumuşamaya başlayınca ocaktan alın. Tuz serpip ister sıcak, ister soğuk olarak servise sunun.

Not: Bu yemekte yağ kullanılmaz. İstenirse piştikten sonra şeker ilave edilir. Hem sıcak hem de soğuk halde ikram edilebilir.

Afiyet olsun...



Güveçte patlıcanlı kebap

Malzeme listesi

* 1-1,5 kg kuzu kol eti (kemiksiz ve kuşbaşı doğranmış olmalı)

* 1 kg Konya patlıcanı

* 2 adet büyük boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 4-5 adet yeşil tatlı sivribiber (Konya’nın kılbiberini kullanmanızı öneririm)

* 1 kg domates

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

* 1 çay kaşığı kekik, kuru nane

Patlıcanların sapını kesip alacalı soyun. (Mevsiminde taze patlıcanı soymadan da kullanabilirsiniz) Patlıcanları bir santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. İsterseniz acı suyunun çıkması için tuzlu suda 20-25 dakika kadar bekletin. Soğanları soyup incecik yarımaylar halinde doğrayın. Domatesleri soyup kuşbaşı et formunda doğrayın. Zeytinyağını geniş ve kapaklı bir güveç kabına koyun. Eti yıkayıp süzdükten sonra güvece yerleştirin. Tuz ve biberin yarısını serpin. Soğan ve patlıcanı karıştırarak etin üzerine yerleştirin. Kalan tuz, biber, nane ve kekiği serpin. En üste domatesi koyup iri iri doğradığınız biberleri yerleştirdikten sonra güvecin kapağını kapatın. 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 2 saat pişirin. Et pişince güveci fırından alın. Sıcak sıcak servise sunun.