Kabaklı Mehir çorbası

KABAKLI MEHİR ÇORBASI

8 Kişilik

Hazırlama süresi 20 dakika

Pişme süresi 90 dakika

Malzemeler

* 2 su bardağı aşurelik buğday (Ya da dövülmüş tüm buğday)

* 3 adet orta boy kabak

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 500 gr süzme yoğurt

* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber



Yapılışı

Buğdayı bir gece önceden yıkayıp süzün ve orta boy bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı su ekleyip kaynatın. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra ocaktan alıp ağzı kapalı olarak sabaha kadar bekletin. Ertesi gün üzerine 1-2 su bardağı su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Diğer taraftan, süzme yoğurdu bir kaba aktarıp üzerine yumurta sarısı ve karabiberi de ilave edin ve çırpın. Kaynamakta olan buğdayın üzerine sürekli karıştırarak ekleyin. Sonra, soyup tavla zarı formunda doğradığınız kabakları hemen ilave edin ve karıştırın.

Yaklaşık 10-12 dakika sonra, kabaklar yumuşamaya başlayınca ocaktan alın. Tuz serpip ister sıcak, ister soğuk olarak servise sunun.

Not: Bu yemekte yağ kullanılmaz. İstenirse piştikten sonra şeker ilave edilir. Hem sıcak hem de soğuk halde ikram edilebilir.

Afiyet olsun.

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