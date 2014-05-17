Kabaklı kazan kebabı

KABAKLI KAZAN KEBABI

8 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 40 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 300-400 gr kuşbaşı kuzu eti

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 4 çay kaşığı acı biber salçası

* 3 adet orta boy kabak

* 250-300 gr taze yeşil fasulye

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 10-15 diş sarmısak

* 2 adet orta boy domates

* 1 kahve fincanı sumak suyu (Koruk suyu ya da 1 adet limonun suyunu da kullanabilirsiniz.)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırıp kuşbaşı eti tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak eti suyunu salıp tekrar çekinceye kadar, 5 dakika pişirin.

Üzerine tuz ve karabiberi serpiştirip salçayı ekleyin. İncecik doğradığınız soğanları ilave edip 4-5 dakika daha pişirdikten sonra biber salçası ve 4-5 su bardağı sıcak su ekleyin ve et iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Diğer taraftan, kabakları soyup parmak şeklinde dilimleyin. Fasulyeleri ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Pişirdiğiniz eti suyuyla birlikte fırına dayanıklı orta boy bir kaba yerleştirin.

Üzerine kabak, fasulye, sarmısak ve halka halka doğradığınız domatesleri yerleştirdikten sonra tuz ve karabiberi serpiştirin.

1 su bardağı sıcak suyu da aktarıp kabın üzerini alüminyum folyoyla sıkıca kapatın. Kebabı 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Fırının kapağını açarak yemeğin üzerindeki folyoyu çıkarın. Üzerine sumak suyu, koruk suyu ya da limon suyunu gezdirip 10 dakika daha pişirdikten sonra sıcak sıcak servise sunun.

Servis sırasında üzerine kırmızı pul biber serpiştirin.

Afiyet olsun...