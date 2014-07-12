Kabaklı havuçlu kişloren

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 10 DAKİKA

BEKLETME SÜRESİ 35 DAKİKA

MALZEMELER

Kiş hamuru için;

* 250 gr bitkisel margarin

* 1 su bardağı yoğurt

* yarım su bardağı sıvıyağ

* yarım limonun suyu

* 1 çay kaşığı kabartma tozu

* 1 çay kaşığı tuz

* 8 su bardağı un

Üzeri için;

* 2 adet orta boy havuç

* 3 adet orta boy dolmalık kabak

* 1 adet kuru soğan

* 1 tatlı kaşığı tereyağı

* 1 çay kaşığı karabiber

* 2 çay kaşığı tuz

Krema için;

* 1 su bardağı süt kreması

* 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

* 2 adet yumurta

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1çay kaşığı muskat rendesi

Yapılışı

Margarini küçük küçük doğrayın. Tuz, limon suyu ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Yoğurt, sıvıyağ ve doğranmış margarini ilave edin. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Hamuru tezgaha alıp pütürsüz ve sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Hamuru buzdolabında 20 dakika bekletin.

Buzdolabında beklettiğiniz hamuru tezgahın üzerine alıp merdane ile incelterek açın. Hamuru yağlanmış ve un serpilmiş en az 30-35 cm çapında yuvarlak veya büyük bir dikdörtgen kalıba dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yayın.

Hamurun dibini çatalla yer yer delin. 180 dereceye ayarlı fırının alt rafında 10 dakika (Hamur yarı pişmiş olacak) pişirip soğuması için bekletin.

Kabak ve havuçların uçlarını kesip üzerlerini kazıyarak temizleyin. Hazırladığınız sebzeleri ince halkalar şeklinde doğrayın. Soğanı soyup zar şeklinde doğrayın.

Tencerede tereyağını eritip soğanları sararıncaya kadar kavurun. Sebzeleri ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. 4-5 dakika kısık ateşte (diri kıvamda) karıştırıp sote edin. Ocaktan alıp ılıyıncaya kadar bekletin.

Yumurtaları bir kapta mikserle çırpın. Tuz, karabiber, muskat rendesi, süt kreması ve kaşar peyniri ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Sote edilmiş sebzeleri kremaya ilave edip karıştırın. Kremalı sebzeyi kalıptaki hamurun üzerine dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. 20 dakika ılımaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.



Kırmızı mercimek paçası düdüklü

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı kırmızı mercimek

* 7 su bardağı su

* 1 su bardağı köftelik ince bulgur

* 2 çay kaşığı tuz, pulbiber, kimyon

* 2 adet orta boy kuru soğan

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 demet maydanoz

* 5-6 adet çok ince kıyılmış taze yeşil soğan

* 4 çay kaşığı kuru kekik, kuru nane

* Ayrıca 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

* Varsa 1-2 adet orta boy domates

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği yıkayıp süzdükten sonra, 7 su bardağı suyla birlikte büyükçe bir tencereye aktarın. Tencerenin kapağını kapatıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun.

Mercimek çabuk pişer. Kaynadıktan 15-20 dakika sonra pişip dağılmaya başlar. İşte o zaman altını kapatın.

Hemen tencerenin kapağını açıp bulgur, tuz, pulbiber ve kimyonu ilave edin ve karıştırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatıp 15 dakika kadar bulgurun yumuşamasını bekleyin.

Tencerenin kapağını açıp bulgur, mercimek karışımını derin ve geniş bir kaba aktarın.

Diğer taraftan, sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırıp incecik kıydığınız kuru soğanları ve salçayı ilave edin. Sürekli karıştırarak 4-5 dakika, soğan iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Kuru nane, kuru kekik ve biraz tuz serpiştirip ocaktan alın.

Sonra da soğanlı harcı bulgurlu mercimeğin üzerine aktarıp iyice karıştırın.

Çok ince kıydığınız maydanoz ve yine incecik doğradığınız yeşil soğanı ekleyip tüm malzemeler iyice karıştırın. Üzerine sızma zeytinyağını gezdirin. Varsa soyup küp küp doğradığınız domatesleri de ilave edebilirsiniz.

Yemeği şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Yanına turşu ve yeşil salata malzemeleri koyarak servise sunun.