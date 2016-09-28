KABAKLI GURBET AŞI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEMELER

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* 2 adet orta boy yeşil kabak

* 2 adet orta boy domates

* 1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası

* 1 kahve fincanı zeytinyağı

* 5 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 4 diş sarımsak

* 2 tatlı kaşığı kuru nane

* 2 adet limonun suyu (1 kahve fincanı koruk suyu da olur)

YAPILIŞI

Zeytinyağını orta boy bir tencereye koyun, tencereyi de orta ateşe oturtun. Soyup küp küp doğradığınız kabak ve domatesi ekleyin.

Salçaları ekleyip 2-3 dakika kavurduktan hemen sonra sıcak suyu ilave edin. Tuz ve karabiberi serpip kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başlayınca bulguru ilave edin.

Pilav suyunu çekince incecik doğranmış sarımsakları, kuru nane ve limon suyunu aktarın. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. Kenarda 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen pilavı aşağıdan yukarıya doğru karıştırıp varsa bir güvece aktararak servis yapın.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz ve yeşil soğan da çok yakışır.

Not: Kilis’te bu pilav, önceden hazırlanmış ve artmış sebze musakkalarıyla da yapılır.

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KIRIK KALPLER KURABİYESİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay bardağı pudraşekeri

* 1 çay bardağı buğday nişastası

* 2 adet yumurta

* 1 paket kabartma tozu

* 250 gr. yumuşak bitkisel margarin

* 5,5 su bardağı un

* 1 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Sıvıyağ, pudraşekeri, nişasta ve oda sıcaklığında beklemiş yumurtaları derin bir kaba koyun. Çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış yağı ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında ve elinize yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz.

Hamurdan greyfurt büyüklüğünde bir parça ayırın ve kakaoyu katıp yoğurun. Hamuru süsleme yapmak için bir kenarda bekletin.

Kalan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Sonra da kurabiye kalıbıyla şekil verin.

Üzerlerine şişe kapağıyla çıkardığınız kakaolu hamur parçalarını yerleştirin.

Hazırladığınız kurabiyeleri fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Kurabiyeleri sıcak fırında, üzerleri çok hafif sararıncaya kadar, (ama bu kurabiye beyaz renklidir) en az 20 dakika pişirip çıkarın.

Sıcakken kurabiyeler yumuşak olacaktır. Soğuyunca sertleşir.

Çikolatalı sosla süsleyerek servis yapın.