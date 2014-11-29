Kabaklı Eftelya Pastası

8 Kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişme süresi: 40 dakika



Malzemeler

* 4 dilim orta boy balkabağı

(karpuz dilimi halinde dilimlenmiş ve 1 kg ağırlığına)

* 3 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı ılık su

(taze sıkılmış ya da hazır portakal suyu kullanabilirsiniz)

* 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

* 10 adet pötibör bisküvi

(robotta çekip un haline getirin)

* 1 poşet toz kremşanti (75 gr)

* Yarım su bardağı soğuk süt



YAPILIŞI

Tatlı balkabağını dilimlenmiş halde satın alabileceğiniz gibi, dışı pembe küçük boy bir kabağı dilimledikten sonra kabuklarını soyabilirsiniz de. Balkabaklarını yıkayıp süzdükten sonra yeşil kısımlarını kesip atın ve iri kuşbaşı et formunda doğrayıp orta boy bir çelik tencereye aktarın.

Üzerine tozşekeri aktarıp oda sıcaklığında en az 2-3 saat bekletin. Sulanan kabakların üzerine ılık suyu ekleyip kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı vaziyette, pişirmeye başlayın. Yumuşayıncaya kadar, en az 30-40 dakika kadar pişirin. Pişirdiğiniz kabakları ocaktan alıp derin bir kaba aktarın.

Üzerine hazır süt kreması, ceviz içi ve un haline getirdiğiniz bisküviyi ekleyip püre haline gelinceye kadar ezin. 20-25 santim çapındaki kelepçeli kek kalıbının içini streç film ya da büyük boy buzdolabı poşetiyle kaplayın.

Hazırladığınız kabak püresinin yarısını kaşıkla kalıba yayın. Üzerine soğuk sütle çırptığınız kremşantiyi yerleştirin. Kalan kabak püresini de yaydıktan sonra derin dondurucuda 1 saat, buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin.

Pastayı kelepçeli kek kalıbından çıkarıp servis tabağına yerleştirin. Üzerini ceviz ve kremşantiyle süsleyerek servise sunun.



Biberli Ekmek

MALZEMELER

* Yarım paket yaş maya (42 gramın yarısı)

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1 tatlı kaşığı tozşeker

* 1 su bardağı ılık su

* Yeteri kadar un



İçi için;

* 5 adet orta boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası (yarı yarıya)

* 1 su bardağı susam

* 1 çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber

* 2 çay kaşığı kimyon

* Ayrıca; 1 çay bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Mayayı elinizle ufalayıp derin bir kaba koyun. Tuz, şeker ve ılık suyu ekleyip mayayı eritin. 5 dakika kadar bekletin. Unu azar azar ekleyerek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Üzerine hafif nemli bir mutfak bezi örtüp oda sıcaklığında 40 dakika bekletin.

Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp parçaları oklava yardımıyla sıvıyağ sürdüğünüz tezgahta açarak yuvarlak yapın. Kenarlarını katlayıp tepsiye dizin.

İç harcı için; soğanı yemeklik doğrayıp tavada kavurun. Zeytinyağı, susam, salçayı ve baharatları ekleyin. Harcı hamurların üzerine sürüp 200 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp servise sunun.

Afiyet olsun...