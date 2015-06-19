Kabaklı Boşnak böreği

Malzeme listesi

* 3 adet hazır yufka

* 1 su bardağı sıvı yağ

İç malzemesi için;

* 1 kg dolmalık yeşil kabak

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet maydanoz

* 1 demet dereotu

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı süt

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* Üstü için 1 su bardağı süt





Yufkaları üst üste koyup ikiye bölün. Yufka parçalarının üzerine kaşıkla sıvı yağ gezdirin.

Diğer taraftan, kabakları soyup bir kaba rendenin büyük delikli tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş kabağı avuçlarınızın arasına alıp sıkın. Sıktığınız kabağın suyunu daha sonra kullanmak üzere saklayın. Soğanı da kabağın üzerine rendeleyin.

Üzerine sütü ekleyip tuz ve karabiberi serptikten sonra çatalla iyice karıştırın. Ardından yumurtaları kırıp kıydığınız maydanoz ve dereotunu ekleyerek karıştırın.

Yufkaların uzun kenarına kabaklı iç harcından 6-8 yemek kaşığı kadar koyun. Yufkaları sarıp rulo yapın.

Diğer taraftan, 35-40 santim çapındaki fırın tepsisini 3 çay kaşığı bitkisel margarinle ya da sıvı margarinle iyice yağlayın.

Rulolardan birini kendi etrafında sararak gül şekli verin ve yağlanmış tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer ruloları gül şeklindeki böreğin etrafında dolayarak içeriden dışarıya doğru yerleştirin.

Börekleri 5 dakika önceden 200 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, 25-30 dakika pişirip çıkarın.

Ayırdığınız kabak suyunu 1 su bardağı sütle karıştırıp sıcak böreğin üzerine gezdirin. Böreği sıcak fırına koyup fırını yakmadan 5 dakika bekletin ve çıkarın. Ilık hale gelince pizza gibi dilimlere ayırıp servise sunun.





Kaşık börek çorbası



Yağı ve salçaları büyükçe bir tencereye koyup orta ısıdaki ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 1-2 dakika kadar kavurun. Sıcak et ya da tavuk suyunu aktarın.

Çorba sosu kaynamaya başlayınca tuz, karabiber, nane ve mantıyı ilave edin. Kısık ateşte, sık sık karıştırarak 10 dakika daha pişirin.

Haşlanmış nohudu çorbaya ekleyip 8-10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Limon suyunu katıp sıcak sıcak servise sunun.

* 2 su bardağı hazır minik mantı (Kendiniz de yapabilirsiniz)

* 1 su bardağı haşlanmış nohut (Konserve nohut da kullanabilirsiniz)

Çorba sosu için;

* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı (30 gr tereyağı da kullanabilirsiniz)

* 2 tatlı kaşığı evde yapılmış

biber salçası

* 2 tatlı kaşığı domates salçası

* 8-9 su bardağı sıcak su (Et

ya da tavuk suyu kullanmanızı tavsiye ederim)

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* 1 adet limonun suyu

NOT: Bazı yörelerde bu çorbaya kızarmış fındık köfte ya da haşlanmış parça et de katılır. Afiyet olsun...