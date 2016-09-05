KABAK TAVALAMA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 3 adet büyük boy yeşil kabak

- 1 çay bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber

- Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

- 1 kase sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI

Kabakların başını kesip bıçakla kazıyın ve yıkayın. Yaklaşık yarım santim kalınlığındaki halkalar halinde dilimleyin.

Un, pul biber ve tuzu geniş bir tepsiye koyup karıştırın. Kabak dilimlerini bu karışıma hızlı ve hafifçe bulayıp alın. Fırın kağıdı serili tepsiye yan yana dizin. Üzerine zeytinyağını gezdirin.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika pişirip çıkarın. Kabakları servis tabağına koyup sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun...

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KARAMELLİ KRALİÇE TATLISI

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Kek için;

- 5 adet yumurta

- 5 yemek kaşığı tozşeker

- Yarım su bardağı sıcak su (kaynar olmasın)

- Yarım su bardağı sıvıyağ

- 5 tepeleme yemek kaşığı un

- 5 tepeleme yemek kaşığı irmik

- 2 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket karbonat

Karamel sos için;

- 1 su bardağı esmer şeker

- 1 su bardağı hazır süt kreması (200 ml.)

- 1 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 5 dakika çırpın. Çırparken bir yandan da azar azar sıcak suyu aktarın. Sıvıyağı katıp 2 dakika daha çırpın.

Mikserin hızını düşürüp un, irmik, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ilave edin ve 3 dakika daha çırpın. Yuvarlak bir borcamı ya da kelepçeli kalıbı az miktarda tereyağıyla yağlayın. Kek hamurunu kalıba aktarın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40 dakika pişirip çıkarın.

Karamel sos için; esmer şeker ve kremayı küçük bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, yavaş yavaş karıştırarak eriyip kaynayıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldığınız sosu, iyice ılık hale getirip kekin üzerine gezdirin.

Cevizle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

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KESTANE ŞEKERLİ RULO PASTA

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 22 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 1 su bardağı tozşeker

- Yarım su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı sıvıyağ

- 2 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağından 2 parmak eksik un

Krema için;

- 2 su bardağı süt

- 1 adet yumurta

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 tepeleme yemek kaşığı un

- 100 gr. tereyağı

- 10-12 adet kestane şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri derin bir kaba aktarın. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Üzerine yoğurt ve sıvıyağı ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Vanilya, kabartma tozu ve unu ilave edip 1-2 dakika daha çırpın. Koyu ayran kıvamında bir kek hamuru elde etmiş olacaksınız.

Fırın kağıdından 40x30 santim boyutlarında bir parça keserek fırın tepsisine yayın. Hamuru dikkatlice fırın kağıdının üzerine yerleştirin.

Diğer taraftan, fırını 150 dereceye ve üst-alt konumuna ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Pastayı fırında 20-22 dakika, üzeri iyice sararıncaya kadar pişirip çıkarın. Ilık hale gelmesini bekleyip kağıdıyla beraber sararak rulo haline getirin.

Krema için; süt, yumurta, kakao, un ve yağı küçük bir tencereye koyun. Sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca kestane şekerlerinden 3-4 tane katıp ocaktan alın. Mikserle çekip kestane şekerlerinin püre haline gelmesini sağlayın.

İyice soğuyan rulo pastayı açıp kağıdını sıyırın. Üzerine spatulayla kremayı süzün. Kalan kestane şekerlerini dizin.

Pastayı tekrar rulo yapıp kalan kremayı üzerine ve yanlarına yayın. File badem ya da toz fıstıkla süsleyip buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin. Çıkarıp dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...