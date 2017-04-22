KABAK PABUCAKİ

Kabakları soyup uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Bir çay kaşığı yardımıyla çekirdek kısımlarını çıkarın. (Sandal şekli verin)

Geniş bir tencereye 12 su bardağı su ve biraz tuz koyup kaynatın. Kabakları kaynayan suda 10 dakika, hafifçe haşlayıp iyice süzün.

Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; incecik kıyılmış dereotu ve (isterseniz maydanoz da katabilirsiniz) rendelenmiş peynirleri derin bir kaba koyun. Yumurtaları kırıp zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Çatalla iyice çırparak ezin ve karıştırın.

Bu harcı süzülen kabakların çukur kısımlarına paylaştırın. Bir fırın kabını ya da büyük boy borcamı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayıp doldurduğunuz kabakları kaba yerleştirin.

Üzerini fırın kağıdı ya da alüminyum folyayla kapatın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kabaklar sulanıp içleri kaynamaya başlayıncaya kadar pişirip çıkarın. Özellikle et ya da balık yemeklerinin yanında servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ 10 adet küçük boy yeşil dolmalık kabak (15 adet Girit kabağı da kullanabilirsiniz)

◊ 1 demet

dereotu

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş teneke tulumu

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı karabiber, tuz

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