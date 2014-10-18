Kabak ograten

1 Kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişme süresi: 15 dakika

Malzeme listesi

* 2 adet orta boy yeşil kabak

* 1 yemek kaşığı yağsız beyaz peynir

* Yarım demet dereotu

* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp kazıdıktan sonra bir tencereye koyun. Üzerini örtecek kadar su ilave edip tuzu serpiştirdikten sonra haşlayın.

Kabakları boylamasına ikiye bölerek içlerini kayık şeklinde oyun.

Beyaz peyniri rendeleyip incecik kıydığınız dereotuyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı kabakların içine doldurun. Kabakları yağlanmış fırın kabına yerleştirerek 175 dereceye ayarladığınız fırında, peynirler eriyip üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak olarak servise sunun.

Afiyet olsun...