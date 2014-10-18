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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kabak ograten

18 Ekim 2014

Kabakları yıkayıp kazıdıktan sonra bir tencereye koyun.

Kabak ograten
1 Kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişme süresi: 15 dakika
Malzeme listesi
* 2 adet orta boy yeşil kabak
* 1 yemek kaşığı yağsız beyaz peynir
* Yarım demet dereotu
* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Kabakları yıkayıp kazıdıktan sonra bir tencereye koyun. Üzerini örtecek kadar su ilave edip tuzu serpiştirdikten sonra haşlayın.
Kabakları boylamasına ikiye bölerek içlerini kayık şeklinde oyun.
Beyaz peyniri rendeleyip incecik kıydığınız dereotuyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı kabakların içine doldurun. Kabakları yağlanmış fırın kabına yerleştirerek 175 dereceye ayarladığınız fırında, peynirler eriyip üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak olarak servise sunun.
Afiyet olsun...

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