Kabak Borani

KABAK BORANİ - ANTAKYA MALZEMELER

* 1 kg beyaz balkabağı

* 750 gr kuzu kol eti (Kuşbaşı doğranmış olmalı.)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 su bardağı nohut

* Yarım su bardağı pirinç

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* 1 kg tuzlu yoğurt

* Ayrıca; 10 su bardağı su



YAPILIŞI

Beyaz balkabağını soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri kuşbaşı et formunda doğrayın. Kuşbaşı doğranmış kuzu kol etini büyükçe bir tencereye koyun.

Soğanları yemeklik incecik doğrayıp ekleyin. Nohut ve pirinci yıkayıp aynı tencereye ilave edin. 8 su bardağı ılık suyu da ilave edip orta ısılı ateşte et yumuşayıncaya kadar pişirin.

Beyaz balkabağını katıp 2 su bardağı daha sıcak su ekleyin. Karıştırın ve kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kabaklar yumuşamaya başlayınca suyla seyrelttiğiniz tuzlu yoğurdu ilave edip karıştırın. Yemeğin suyu üzerini örtecek kadar olmalı. Eğer suyu bu seviyede değilse su ilave edebilirsiniz.

Ocağın altını kısıp 15 dakika daha pişirin. Naneyi ilave edip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun.

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