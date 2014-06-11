Jöleli çilekli turta



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 30 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 7 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 125 gr. tozşeker

* 125 gr. un

* 125 gr. irmik

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Üzeri için;

* 1 paket vanilyalı hazır puding

* 2 su bardağı süt

* 15-20 adet çilek

* 1 paket hazır tart jölesi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar ve tozşekeri derin bir kapta, mikserin yüksek devriyle 2–3 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı başka bir kapta karıştırıp üzerine yumurtalı karışımı azar azar ilave edin. Malzemeleri tahta bir kaşıkla, akıcı bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.

Çapı 26-28 veya 30 santim, kenarları tırtıklı ve ortası yüksek olan bir kek kalıbını yumuşak margarinle iyice yağlayıp, hazırladığınız karışımı kalıba aktarın. Hamurun kaptan taşmaması için kalıbın üzerinde 1 parmak boşluk bırakın. Bu ölçü bir kalıp için fazla olduğundan hamurun geri kalanını küçük bir kalıba daha aktarabilirsiniz. Malzemelerin ölçüsünü azaltmayın aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz.

Bu yüzden ikinci bir kalıp kullanılır ve ikince kek piştikten sonra naylona sarılıp buzlukta bekletilebilir. Turtayı, yaklaşık 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika pişirip çıkarın. Kek önce çok kabarıp sonra inecektir. Fırından çıkardıktan 5 dakika sonra kenarlarını dikkatlice kalıptan ayırıp servis tabağına ters çevirin.

Diğer taraftan, hazır puding ve 2 su bardağı sütü bir tencerede kaynayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Mikserle 3–4 dakika çırpıp kekin ortasındaki çukura aktarın. Üzerine dilimlenmiş çilekleri yerleştirip buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.

Diğer taraftan, küçük paketteki tart jölesini paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Turtayı buzdolabından çıkarıp hazırladığınız jöleyi çileklerin üzerine kaşıkla yayın. Pastayı tekrar buzdolabına koyup en az 1 saat kadar bekletin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.