İzmir pilavı

* 2 su bardağı pirinç (lüks baldo pirinç kullanmanızı öneririm)

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 100 gr tereyağı (6 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

* 2 yemek kaşığı çam fıstığı (dolmalık fıstık)

* 5-5 adet kuru kayısı

* 2 yemek kaşığı kuşüzümü

* 2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

* Yarım çay kaşığı toz tarçın

* 1 çay kaşığı tozşeker

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

* 3 su bardağı tavuk suyu

YAPILIŞI

Pirinci üzerini örtecek kadar kaynar suya koyup 1 çay kaşığı tuz ekleyin. En az 1 saat kadar beklettikten sonra yıkayıp süzün.

Tereyağını ya da zeytinyağını, fıstığı ve rendelenmiş soğanı geniş bir pilav tenceresine koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 3 dakika kadar kavurun.

Tavla zarı formunda doğradığınız kayısıları ve sıcak tavuk suyunu ilave edip arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz üzümü, ceviz içini, tarçın, tozşeker ve tuz ve pulbiberi ekleyin yıkadığınız pirinci de ilave edip 1-2 kez daha karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı orta ısılı ateşte, karıştırmadan 5 dakika kadar pişirin. Ocaktan alıp tencerenin kapağını açtıktan sonra üzerini kağıt peçeteyle kapatın.

Tencerenin kapağını tekrar kapatıp pilavı ılık bir yerde en az 15 dakika kadar demlendirin. Pilavı zedelemeden karıştırıp servise sunun.

Izgara patlıcan salatası

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 10 DAKİKA

MALZEMELER

* 3-4 adet orta boy kemer patlıcan

* 6-7 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 paket (200 gr) hellim peyniri

* Ayrıca 1 demet roka (sadece yaprakları kullanılacak)

Sos için;

* Yarım su bardağı zeytinyağı

* Yarım demet maydanoz

* 3 diş dövülmüş sarmısak

* 1 çay kaşığı tuz

* Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup saplarını kestikten sonra enlemesine ikiye bölün. Yarım santim kalınlığında dilimleyip acısının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

30 dakika sonra sudan çıkardığınız patlıcanları yıkayıp kağıt havluyla kuruladıktan sonra iki taraflarına da fırça yardımıyla sıvıyağ sürün.

Fırının ızgara teli üzerine fırın kağıdı serip patlıcanları üzerine sıra sıra yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp teli en üst rafa yerleştirin. Birkaç dakika pişirdikten sonra çevirin. (yumuşamaları yeterli olacaktır) İsterseniz patlıcanları fritözde, yağda ya da az yağlı tavada ya da tost makinesinde kızartabilirsiniz. Yumuşayan patlıcanların üzerini kapatıp sıcak kalmalarını sağlayın.

İncecik dilimlediğiniz hellim peynirini teflon tavada ve yağsız vaziyette önlü arkalı altın sarısı oluncaya kadar kızartın. Hellim peyniri bulamazsanız, mozarella peynirini dilimleyerek kullanabilirsiniz.

Sosu hazırlamak için; incecik doğradığınız maydanoz, dövülmüş sarmısak, tuz, karabiber ve zeytinyağını bir kasede çatal yardımıyla iyice çırpın.

Servis tabağının dibine roka yapraklarını serin. Üzerine bir sıra patlıcan ve bir sıra hellim peynirini üst üste dizin. Her sıranın üzerine sos gezdirin.

Not: Bu salatanın üzerine hazır pesto sos da gezdirebilirsiniz, çok yakışacaktır.

Afiyet olsun...