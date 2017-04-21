IZGARA PATLICAN SALATASI

Patlıcanları alacalı soyup saplarını kestikten sonra enlemesine ikiye bölün. Dilimleyip acısının çıkması için 30 dakika tuzlu suda bekletin.

Sudan çıkardığınız patlıcanları yıkayıp kağıt havluyla kuruladıktan sonra iki tarafına da fırça yardımıyla sıvıyağ sürün. Fırının ızgara teli üzerine fırın kağıdı serip patlıcanları yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp teli en üst rafa yerleştirin. Birkaç dakika pişirdikten sonra çevirin.

İsterseniz patlıcanları fritözde, az yağlı tavada ya da tost makinesinde kızartabilirsiniz. Yumuşayan patlıcanların üzerini kapatıp sıcak kalmalarını sağlayın. İncecik dilimlediğiniz hellim peynirini teflon tavada ve yağsız vaziyette önlü arkalı altın sarısı oluncaya kadar kızartın. Hellim peyniri bulamazsanız, mozzarella peynirini de dilimleyerek kullanabilirsiniz.

Sosu hazırlamak için, incecik doğradığınız maydanoz, dövülmüş sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinyağını bir kasede çatal yardımıyla iyice çırpın. Servis tabağının dibine roka yapraklarını serin. Üzerine bir sıra patlıcan ve bir sıra hellim peynirini üst üste dizin. Her sıranın üzerine sos gezdirin.

Not: Bu salatanın üzerine hazır pesto sos da gezdirebilirsiniz, çok yakışacaktır.

MALZEME LİSTESİ

◊ 3-4 adet orta boy kemer

patlıcan

◊ 6-7 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 paket (200 gr) hellim peyniri

◊ 1 demet roka (sadece yaprakları kullanılacak)

Sos için

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 3 diş dövülmüş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Yarım çay kaşığı karabiber

KABAK PABUCAKİ

Bu yemekte küçük boy Girit kabağı kullanılır. Ama siz en küçük boy (en fazla 15 santim) dolmalık ince kabak da kullanabilirsiniz.

Kabakları soyup uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Bir çay kaşığı yardımıyla çekirdek kısımlarını çıkarın. (Sandal şekli verin)

Geniş bir tencereye 12 su bardağı su ve biraz tuz koyup kaynatın. Kabakları kaynayan suda 10 dakika, hafifçe haşlayıp iyice süzün. Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; incecik kıyılmış dereotu ve (isterseniz maydanoz da katabilirsiniz) rendelenmiş peynirleri derin bir kaba koyun. Yumurtaları kırıp zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Çatalla iyice çırparak ezin ve karıştırın.

Bu harcı süzülen kabakların çukur kısımlarına paylaştırın. Bir fırın kabını ya da büyük boy borcamı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayıp doldurduğunuz kabakları kaba yerleştirin. Üzerini fırın kağıdı ya da alüminyum folyayla kapatın. Önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kabaklar sulanıp içleri kaynamaya başlayıncaya kadar pişirip çıkarın. Özellikle et ya da balık yemeklerinin yanında servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ 10 adet küçük boy yeşil dolmalık kabak (15 adet Girit kabağı da kullanabilirsiniz)

◊ 1 demet

dereotu

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş teneke tulumu (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı karabiber, tuz

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