Ispanaklı Uşak böreği

Suyu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında ve elinize yapışmayacak bir hamur elde edinceye kadar su ekleyebilirsiniz. Hamurun üzerini bir mutfak peçetesiyle örtüp oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirin.

Böreğin iç harcını hazırlamak için; soğanları incecik doğrayın. Ispanakların köklerini kesip, sap ve yapraklarını yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

Yumurtaları bir kasenin içine kırıp iyice çırpın.

Diğer taraftan, tereyağından 1 tatlı kaşığı kadar alıp orta boy bir tavaya aktarın. Üzerine incecik doğranmış soğanları ve çırpılmış yumurtayı ilave edip yüksek ısılı ateşte 5 dakika kavurduktan sonra ocaktan alın.

Ispanağı ve ufaladığınız ekmek içini de katıp tuz ve karabiberi serpin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin.

Dinlendirdiğiniz hamuru 20 eşit parçaya ayırın. Parçaları üzerlerine unla karıştırdığınız nişastayı serpiştirerek oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Diğer taraftan, tereyağını bir tavada eritip kenarda bekletin. Açtığınız hamurların üzerine, erittiğiniz tereyağını kaşıkla gezdirip paylaştırın.

Yağlı hamurların 10 adedini üst üste koyup yaklaşık 40 santim çapında, kalın bir yufka şekline getirin. Kalan 10 adet hamura da aynı işlemi uygulayın.

40-45 santim çapındaki bir tepsiyi yumuşak margarinle yağlayıp kalın yufkalardan birini tepsiye yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız yumurtalı harcı düzgün bir şekilde yayın.

Diğer yufkayı da yerleştirdikten sonra hafifçe erittiğiniz margarini ve yumurta sarısını çırpıp kaşıkla üzerine sürün.

Böreği 10 dakika önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 45 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız böreğin hafifçe ılınmasını bekleyip dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

MALZEME LİSTESİ

Hamur için;

8 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiğince su



İç harcı için;



Yarım demet ıspanak (300 gr kadar)

4 adet orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

2 adet bayat ekmeğin içi

2 çay kaşığı tuz, karabiber

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta



Üzeri için;



1 yemek kaşığı bitkisel margarin

2 adet yumurtanın sarısı