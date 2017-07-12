ISPANAKLI PRATİK ARNAVUT BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

İÇ MALZEMESİ İÇİN

◊ 1,5 demet ıspanak

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı lor peyniri

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 12 adet milföy hamuru

◊ 2 adet yufka

SOS İÇİN

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 şişe

maden suyu

Ispanakların köklerini kesin ve iyice yıkayıp süzün. Sonrada çok ince doğrayarak derin bir kabın içine aktarın. Üzerine tuz ve baharatları serpin. İncecik yemeklik doğranmış soğanı ve lor peynirini ekleyip tıpkı köfte yoğurur gibi yoğurun. İyice yumuşayan ıspanaklı içi bir kenara bırakın.

Sos için; yumurta ve maden suyunu bir kasede çatalla çırpın. 35*25 boyutundaki borcamı önünüze alın. Buzu hafif çözülmüş milföy hamurlarını 3 alta 3 üste olacak şekilde kalıba yerleştirin. Çatalla birkaç yerinden delin.

Yufkalardan birini kalıba buruşturarak ve kenarlarını dışarı taşırarak yayın. İkinci yufkanın yarısını buruşturarak serin. Sonra da ıspanaklı içi yayın. Kalan yufka parçasını üzerine koyup taşan yufka kısımlarını üzerine kapatın. En sonunda kalan 6 adet milföyü yine 3 alta 3 üste olacak şekilde üst üste yerleştirin.

Milföy dilimlerinin arasından keserek dilimleyin. Sosu üzerine gezdirip 5-7 dakika kadar çekmesini bekleyin. 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 50 dakika pişirin. Çıkarıp dilimleyerek servis yapın.

KADAYIFLI TAVUK GÖĞSÜ

MALZEME LİSTESİ

◊ 7 su bardağı süt

◊ 3 yemek kaşığı tepeleme un

◊ 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 adet yumurta sarısı

◊ 1 paket vanilya

◊ 1-2 adet damla sakızı

◊ Ayrıca; 200 gr labne peyniri veya 200 gr hazır süt kreması

KADAYIFLI HARÇ İÇİN

◊ 100-150 gr çiğ tel kadayıf

◊ 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ 2 yemek kaşığı toz şeker

Bir tencereye un, nişasta, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı koyun. Orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Damla sakızını katıp bir çırpıcıyla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Cam fırın kabını suyla iyice ıslatın. Muhallebi kaynamaya başlar başlamaz içine labne veya kremayı katıp, ocaktan alın. Sürekli ve hızla karıştırarak iyice yedirin. Islak kabın içine dökün. Kadayıfları bıçakla tel şehriye büyüklüğünde doğrayın. Geniş bir tavayı orta ısıda kuru kuru ısıtın. Kadayıfları atın ve karıştırarak kızarıncaya dek pişirin. İçine ceviz ve toz şeker katarak sıcak sıcak karıştırın. Soğumasını bekleyip cevizli çıtır kadayıfı ılınan tavuk göğsünün üzerine gezdirin. Buzdolabında bir gece bekletip, servise sunun.

KREM KARAMEL

MALZEME LİSTESİ

◊ 8 adet yumurta (oda sıcaklığında)

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ 1 lt süt

◊ 1 paket vanilya

◊ 8 adet krem karamel kabı (veya 20 cm çapında fırında dayanıklı derin cam kase)

KARAMEL İÇİN

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 yemek

kaşığı su

Karameli yapmak için; 1 su bardağı toz şekeri ve suyu büyük bir çelik cezveye (dibi kalın olmalı) koyup kısık ateşte, arada sırada karıştırarak şeker eriyinceye kadar pişirin. Şeker tamamen eriyince sulanır ve rengi sararıp kahverengiye dönüşür. İşte tam bu sırada karameli ocaktan hemen alın.

Karamelize olan şekeri krem karamel aktarın. Diğer taraftan, süt ve tozşekeri derin bir kapta, şeker eriyinceye kadar mikserle 2 dakika çırpın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyip tel çırpıcı veya mikserin yüksek devriyle 1-2 dakika kadar çırpın. Sütlü karışımı küçük kaplara ya da büyük kalıba ağız kısmında bir parmak boşluk kalacak şekilde aktarın. Tepsinin yarıdan fazlasını sıcak suyla doldurun ve kalıpları bu suyun içine oturtun.

Krem karamelleri 165 dereceye ayarladığınız fırında en az iki saat pişirin. Piştiğini anlamak için kürdan batırın. Kürdan temiz çıkarsa karameller pişmiş demektir. Kalıpları fırından çıkarıp soğumalarını bekledikten sonra buzdolabında en az 1 gece bekletin. Servise sunarken ince bir bıçağın ucuyla kenarlarını kalıptan ayırın ve kalıbı tabağa ters çevirin.

NOT: Krem karamelin kalıptan çıkarılması her zaman risk taşır, isterseniz kaşıkla servis yapabilirsiniz.

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