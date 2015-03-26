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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Ispanaklı mücver keki

26 Mart 2015

Dolmalık kabakların sapını kesip yıkadıktan sonra soymadan rendeleyin. Suyunu sıkıp derin bir kaba koyun.

MALZEMELER
* 2 adet orta boy yeşil dolmalık kabak
* 12-14 adet ıspanak yaprağı
* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber
* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ
* 2 yemek kaşığı yoğurt
* 1 yemek kaşığı kuru nane, kuru fesleğen
* 3 adet yumurta
* Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
* 2 su bardağı sade kekun

YAPILIŞI
Dolmalık kabakların sapını kesip yıkadıktan sonra soymadan rendeleyin. Suyunu sıkıp derin bir kaba koyun. Ispanak yapraklarını yıkayıp süzdükten sonra incecik doğrayarak aynı kaba aktarın. Üzerine yoğurt, sıvıyağ, tuz, pul biber, nane ve fesleğeni ekleyip çatal yardımıyla iyice karıştırın.
Daha sonra, üzerine yumurtaları kırıp tekrar karıştırdıktan sonra peynir ve kekunu ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Koyu boza kıvamında, mücvere benzer bir karışım elde edeceksiniz.
25-30 santim çapındaki yuvarlak, oval ya da kare bir borcamı ya da kelepçeli kek kalıbını iyice yağlayın.
Karışımı yağlanmış kalıba aktarıp üzerini kaşığın tersiyle düzeltin. İsterseniz susam ve çörekotu serpiştirin.
5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın. Dilimleyerek ılık olarak servise sunun.
Not: Bu karışımı tıpkı mücver gibi kaşıkla dökerek kızgın yağda pişirebilirsiniz. Peynirive yoğurdu koymazsanız mücver tadını daha net alırsınız. Bu yemeği kabak katmadan sadece 450-500 gram ıspanak yaprağıyla da yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...

ISPANAKLI EKŞİLİ ÇORBA

MALZEME LİSTESİ
* 1 su bardağı yeşil mercimek (Kırmızı mercimek de kullanabilirsiniz.)
* 1 su bardağı kuru fasulye
* Yarım su bardağı nohut
* Yarım demet ıspanak
* 10 su bardağı su
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sos için;
* 1 adet limonun suyu
* 4-5 diş sarımsak
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
* 4 çay kaşığı kuru nane

YAPILIŞI
Kuru fasulye ve nohudu yıkayıp akşamdan bol suyla ıslatın.
Ertesi sabah yıkayıp süzün ve orta boy bir tencereye koyun.
Mercimeği yıkayıp aynı tencereye aktarın. Üzerine 10 su bardağı su koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tüm malzemeler iyice

yumuşayıncaya kadar pişirin.
Ispanağın sadece yapraklarını yıkayıp süzün ve incecik doğrayın.
Ispanak, tuz ve biberi de tencereye ilave edip karıştırın. Arada sırada karıştırarak pişirin.
Sos için; zeytinyağını ve salçayı bir tavaya koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Dövülmüş sarımsakları katıp sürekli karıştırarak

2-3 dakika pişirin. Pul biber ve naneyi de ilave edip sosu ocaktan alın.
Bu sosu çorbaya ekleyip limon suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın. Çorbayı sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun...

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