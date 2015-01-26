ISPANAKLI MİLAS BÖREĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEMELER

* 5 adet hazır yufka

İç harcı için;

* 2 demet ıspanak

* 2 adet kuru soğan

* 2 yemekkaşığı tahin

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı pul biber, karabiber

* 2 çay kaşığı tuz

Böreğin sosu için;

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı su

* 1 su bardağı süt

* 1 çay bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp ayıkladıktan sonra doğrayın. Üzerine 1 çay kaşığı tuz serpiştirip ovun ve sıkarak fazla suyunu süzün.

Soğanları soyup zardan küçük doğrayın. Sıvıyağı bir tencerede kızdırıp soğanı ekleyin ve sararıncaya kadar kavurun. Ispanağı ilave edip 7-8 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi serpiştirip ocaktan alın.

Pul biber ve tahini ilave edip iyice karıştırın ve ılık hale gelmesini bekleyin..

Böreğin sosu için; yumurtaları cam bir kaba kırıp çırpma teli yardımıyla çırpın. Süt ve sıvıyağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Yufkalardan birini yağlanmış fırın tepsisine yayın. Üzerine fırça yardımıyla, hazırladığınız sostan sürüp ikinci yufkayı serin.

Üçüncü yufkayı serip üzerine fırçayla sos sürün. Ispanaklı harcın tamamını yufkanın üzerine yayın.

Dördüncü yufkayı buruşturarak yaydıktan sonra tekrar sos sürün ve son yufkayı da serin. Kalan sosu da en üste sürüp böreği dilimleyin.

Böreği, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

ISPANAKLI CEVAHİR ÇÖREĞİ

MALZEMELER

Hamur için;

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 çay bardağı eritilip ılıtılmış bitkisel margarin (tereyağı da kullanabilirsiniz)

• 1 çay bardağı yoğurt

• 2 çay kaşığı tuz

• 1 paket karbonat

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• Aldığı kadar un

İç malzemesi;

• 1 demet ıspanak

• 1 adet orta boy patates

• 1 adet orta byo kuru soğan

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Ayrıca,

• 1 adet yumurtanın sarısı

• 2 yemek kaşığı yoğurt

MALZEMELER

• Ispanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra ince ince doğrayın. Bir tencereye koyup çok az su ilave ederek hafifçe haşlayın. Hemen süzüp soğumaya bırakın.

• İyice süzmek için avuçlarınızın arasında hafifçe sıkıp derin bir kaba koyun. Üzerine soyulmuş patates ve soğanı rendeleyin. (patates ve soğanı da sıkarsanız malzme sulanmaz) Tuz ve karabiberi serpip kaşıkla iyice karıştırın ve bir kenarda bekletin.

• Hamuru hazırlamak için; sıvıyağ, margarin, yoğurt, tuz ve üzerine limon suyu eklenmiş köpüklü karbonatı derin bir kaba koyun. Unu da azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Un eklemeyi elinize yapışmayan ve kulak memesi kıvamında olan bir hamur elde edinceye kadar sürdürün. Hamuru toplayıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin.

• Hamuru ikiye bölün. Parçalardan birini merdaneyle yardımıyla yarım santim kalınlığında dikdörtgen bir hamur şeklinde açın. Uzun kenarına ıspanaklı harç koyup rulo yapın.

• Ruloyu 2-3 santim boyunda parçalar elde edecek şekilde kesin. Parçaları yağlanmış fırın tepsisine yatırarak yerleştirin. Üzerlerine fırçayla yumurta sarısıyla çırpılmış yoğrut sürün.

• Çörekleri önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirip çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...