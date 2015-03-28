Ispanaklı ekşili çorba

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı yeşil mercimek (Kırmızı mercimek de kullanabilirsiniz.)

* 1 su bardağı kuru fasulye

* Yarım su bardağı nohut

* Yarım demet ıspanak

* 10 su bardağı su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sos için;

* 1 adet limonun suyu

* 4-5 diş sarımsak

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 4 çay kaşığı kuru nane



YAPILIŞI

Kuru fasulye ve nohudu yıkayıp akşamdan bol suyla ıslatın.

Ertesi sabah yıkayıp süzün ve orta boy bir tencereye koyun.

Mercimeği yıkayıp aynı tencereye aktarın. Üzerine 10 su bardağı su koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tüm malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ispanağın sadece yapraklarını yıkayıp süzün ve incecik doğrayın.

Ispanak, tuz ve biberi de tencereye ilave edip karıştırın. Arada sırada karıştırarak pişirin.

Sos için; zeytinyağını ve salçayı bir tavaya koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Dövülmüş sarımsakları katıp sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Pul biber ve naneyi de ilave edip sosu ocaktan alın.

Bu sosu çorbaya ekleyip limon suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın. Çorbayı sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...