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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Ispanak boranisi

23 Mayıs 2015

MALZEME LİSTESİ

MALZEME LİSTESİ
* Yarım kg ıspanak (pazı da kullanabilirsiniz)
* 1 adet küçük boy kuru soğan (isteğe bağlı)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 25 gr tereyağı (4-5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)
* 1 su bardağı süzme yoğurt (2,5 su bardağı tatlı yoğurt da kullanabilirsiniz)
* 1,5 su bardağı ılık su
* 2 diş sarımsak

Üzeri için;
* 25 gr tereyağı (4-5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)
* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber ya da tozbiber ve kuru nane

YAPILIŞI
Ispanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra bir santim kalınlığında doğrayın. Bol suyla doldurduğunuz geniş bir tencerede haşlayın ve avuçlarınız arasında sıkarak suyunu süzün.
Hazırladığınız ıspanak toplarını buzdolabında saklayabilirsiniz. Diğer taraftan, yağı kızdırıp çok ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek 2 dakika kadar kavurun. Ispanağı katıp sürekli karıştırarak kavurma işlemine en az 5-7 dakika devam edin. Tuz ve karabiberi de serpin.
Diğer taraftan, süzme yoğurdu ılık suya ilave edip iyice özleşinceye kadar ezin. (Normal yoğurt da kullanabilirsiniz.)
Üzerine tuzla dövdüğünüz sarımsakları katıp ocaktan alın ve hafifçe ılık hale gelen ıspanağın üzerine gezdirip iyice karıştırın. Karışımı bir servis tabağına aktarın.
Üzerine kızgın yağda 1-2 dakika pişirdiğiniz kırmızıbiberi ve naneyi gezdirin. Ilık olarak servise sunun.
Not: İsterseniz üzerine yağda çevirdiğiniz dolmalık fıstık da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...

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