İsotlu Birecik kurabiyesi

Malzeme listesi

250 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 paket karbonat

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı isot

2 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 3,5 su bardağı un

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Susam, haşhaş ya da çörekotu

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı, tuzu ve yumurta akını derin bir yoğurma kabına koyun. Karbonatı çok küçük bir kaseye koyup üzerine sirkeyi ekleyin ve çay kaşığıyla karıştırın. Sirkeli karışımı hamurun olduğu kaba aktarın. İsot (pul biber de kullanabilirsiniz) ve unu katıp yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Eğer yoğurma işlemi sonunda hamur elinize yapışırsa bir-iki kaşık daha un ekleyebilirsiniz.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Yuvarlak hamurlardan 10-12 santim boyunda, dolmakalem kalınlığında şeritler yapın.

Hamurların uçlarını birleştirip simit şekline getirin ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam, haşhaş ya da çörekotu serpiştirin.

Kurabiyeleri 5 dakika önceden sııtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.