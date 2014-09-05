Islamalı tavuk rulo

MALZEMELER

* 2 adet kalçalı tavuk but

* 5 su bardağı su

* 3 adet hazır yufka

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Ayrıca 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Haşladığınız butları sudan çıkarıp didikledikten sonra karabiberi ekleyip karıştırın. Haşlama suyunu soğumaya bırakın.

Diğer taraftan dikdörtgen fırın tepsisini bir yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Yufkalardan birini yağlanmış tepsiye serin ve sarkan kısımlarını içeri doğru zarf şeklinde katlayarak dikdörtgen şeklinde bir yufka elde edin. Üzerine bir yemek kaşığı sıvıyağ gezdirin ve aynı işlemi diğer iki yufkaya da uygulayarak 3 yufkayı üst üste koyun.

Yufkaları 180 derecede ısıttığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarıp üzerine soğuk tavuk suyunu azar azar gezdirin. Yufkalar tavuk suyunu çekip iyice yumuşayınca, tepsinin uzun kenarına didiklenmiş tavuk etlerinin yarsını koyun ve bir kat sarın.

Yufkanın açıkta kalan kısmına tavuk etinin kalan yarısını da koyup kıvırarak irice bir rulo haline getirin. Oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş rulonun üstüne yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Pişen böreğinizi 6 parçaya bölün ve sıcakken servise sunun.

Afiyet olsun...

Kakaolu tahinli irmik helvası

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 10 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 150 gr. bitkisel margarin (50 gr. tereyağı + 8 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

* 2 su bardağı irmik

* 2-3 yemek kaşığı dolusu dolmalık fıstık (çam fıstığı) (soyulmuş badem ya da fındık da kullanabilirsiniz)

* 3 su bardağı sıcak süt

* 2 yemek kaşığı tahin

* 1.5 su bardağı tozşeker

* Varsa 1 adet limon kabuğunun rendesi

* Ayrıca 1 paket hazır çikolata sosu

YAPILIŞI

Margarini orta boy teflon tencerede kızdırıp dolmalık fıstıkları ekleyin ve karıştırarak, fıstıklar altın sarısı renk alıncaya kadar, 1-2 dakika kavurun.

Üzerine hemen irmiği ekleyip kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, yaklaşık 15-18 dakika, irmiğin rengi sarı-kahverengi olmaya başlayıncaya kadar kavurmaya devam edin.

Diğer taraftan, sıcak süt, tahin ve tozşekeri derin bir kapta karıştırın. Şeker iyice eriyinceye kadar arada sırada karıştırmaya devam edin.

Rengi iyice sararan ve annelerimizin deyimiyle “miyanesi gelen” irmiğin üzerine, şekerli sıcak sütü ekleyin. Hızla ve 1 dakika kadar karıştırıp tencerenin kapağını hemen kapatın.

İrmiğin sütünü çekmesi için çok kısık ateşte 5-6 dakika hiç karıştırmadan pişirin. Ocaktan alın ve yine kapağını hiç açmadan 10 dakika daha dinlendirin.

Sonra da üzerine rendelenmiş limon kabuğunu serpiştirip karıştırın. Sıcakken servis tabağına aktarın.

Hazır çikolata sosunu tarife uygun şekilde hazırlayıp üzerine gezdirerek servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...