ISLAMALI TAVUK RULO



MALZEMELER

* 2 adet kalçalı tavuk but

* 5 su bardağı su

* 3 adet hazır yufka

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Ayrıca 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Haşladığınız butları sudan çıkarıp didikledikten sonra karabiberi ekleyip karıştırın. Haşlama suyunu soğumaya bırakın.

Diğer taraftan dikdörtgen fırın tepsisini bir yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Yufkalardan birini yağlanmış tepsiye serin ve sarkan kısımlarını içeri doğru zarf şeklinde katlayarak dikdörtgen şeklinde bir yufka elde edin.

Üzerine bir yemek kaşığı sıvıyağ gezdirin ve aynı işlemi diğer iki yufkaya da uygulayarak 3 yufkayı üst üste koyun.

Yufkaları 180 derecede ısıttığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarıp üzerine soğuk tavuk suyunu azar azar gezdirin. Yufkalar tavuk suyunu çekip iyice yumuşayınca, tepsinin uzun kenarına didiklenmiş tavuk etlerinin yarısını koyun ve bir kat sarın.

Yufkanın açıkta kalan kısmına tavuk etinin kalan yarısını da koyup kıvırarak irice bir rulo haline getirin. Oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş rulonun üstüne yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Pişen böreğinizi 6 parçaya bölün ve sıcakken servise sunun.

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KABAK PABUCAKİ – MÜBADİL MUTFAĞI

MALZEMELER

* 10 adet küçük boy yeşil dolmalık kabak (15 adet Girit kabağı da kullanabilirsiniz.)

* 1 demet dereotu

* Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

* Yarım su bardağı rendelenmiş teneke tulumu (Lor peyniri de kullanabilirsiniz.)

* Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

* 3 adet yumurta

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Bu yemekte küçük boy Girit kabağı kullanılır. Ama siz en küçük boy (en fazla 15 santim) dolmalık ince kabak kullanabilirsiniz.

Kabakları soyup uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Bir çay kaşığı yardımıyla çekirdek kısımlarını çıkarın. (Sandal şekli verin.)

Geniş bir tencereye 12 su bardağı su ve biraz tuz koyup kaynatın. Kabakları kaynayan suda 10 dakika, hafifçe haşlayıp iyice süzün.

İç harcını hazırlamak için incecik kıyılmış dereotu ve (isterseniz maydanoz da katabilirsiniz) rendelenmiş peynirleri derin bir kaba koyun. Yumurtaları kırıp zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Çatalla iyice çırparak ezin ve karıştırın.

Bu harcı süzülen kabakların çukur kısımlarına paylaştırın.

Bir fırın kabını ya da büyük boy borcamı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayıp doldurduğunuz kabakları kaba yerleştirin. Üzerini fırın kağıdı ya da alüminyum folyoyla kapatın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kabaklar sulanıp içleri kaynamaya başlayıncaya kadar pişirip çıkarın. Et ya da balık yemeklerinin yanında servise sunabilirsiniz.