İşkodralı barbunya pilakisi

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 30-45 DAKİKA



Malzemeler:

* Yarım kg kuru barbunya fasulye

* Yarım su bardağı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 8-9 diş sarmısak

* 4 adet kırmızı uzun dolmalık biber (Arnavut biberi, tarhana ya da salçalık biber de denir.)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 2 tatlı kaşığı toz şeker

* 2 çay kaşığı tuz

* Yarım çay kaşığı toz tarçın



Yapılışı

Kırmızı dolmalık biberleri yıkayıp kurulayın. Fırının ızgarasında ya da ocak üstünde çevirerek közleyin. Yumuşayan biberlerin zarlarını soyup kuşbaşı et formunda doğradıktan sonra bir kenarda bekletin.

Akşamdan ıslatılmış olan barbunyayı ertesi gün yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. (Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra yeteri kadar pişmiş olacaktır.)

Diğer taraftan zeytinyağını orta boy bir tencereye aktarın. İncecik yemeklik doğradığınız soğanları ve ikiye böldüğünüz sarmısakları tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak soğanlar hafifçe sararıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.

Üzerine salçayı ilave edin ve sık sık karıştırmaya devam ederek 1-2 dakika daha kavurun. Süzülmüş barbunyayı da ekleyip tencereye aktarın. Üzerine toz şeker, tarçın ve tuzu serpiştirip 4 su bardağı kadar sıcak su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeği orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp köz biberi katın ve barbunya iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Barbunyalar yumuşayınca yemeği ocaktan alıp soğuması için bekleyin. Servis tabağına aktarıp isterseniz incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

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