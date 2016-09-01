İSKENDERUN KÖMBESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı ayçiçek yağı

- 250 gr. eritilmiş margarin

- 1,5 su bardağı tozşeker

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 2 yemek kaşığı kömbe baharatı

- Aldığı kadar un

Üzeri için;

- 1 su bardağı susam

- Pudraşekeri

YAPILIŞI

Tozşeker, eritilmiş yağ, su, sıvıyağ, vanilya, kabartma tozu ve kömbe baharatını derin bir kaba koyun. Malzemeleri çatalla çırpın.

Unu azar azar ilave ederek yoğurun ve kulak memesinden biraz yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan, cevizden biraz büyük parçalar koparıp parçaları yuvarlayın. Bir taraflarını susama bulayıp o taraf altta kalacak şekilde kömbe kalıbına koyun ve elinizle bastırın.

Hamurları mutfak tezgahının kenarına vurarak kalıptan çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında hafif kahverengi oluncaya kadar pişirin. Çıkarıp biraz ılınmalarını bekledikten sonra isterseniz üzerlerine pudraşekeri serperek servis yapın.

Not: İsterseniz içlerini oyup robotta çekilmiş hurmalı ceviz koyun ve kapatın. Daha sonra kalıpta şekil verin.

Afiyet olsun...

ISPANAKLI SAC BÖREĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket yaş maya (42 gr.)

- Yaklaşık 3 su bardağı un

İç harcı için;

- 1 demet ıspanak

- 250 gr. lor peyniri

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- Yeterince tereyağı

YAPILIŞI

Yaş mayayı derin bir kaba koyup tuz ve ılık suyu ekleyin. Mayayı elinizle eritip unu yavaş yavaş katın. Ele hafif yapışan hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında 1 saat bekletin.

İç harcı için; yıkadığınız ıspanağı incecik doğrayıp derin bir kaba alın. İncecik doğradığınız soğanı, tuz ve pul biberi ekleyip yumurtayı kırın. Elinizle köfte yoğurur gibi hafifçe karıştırın.

Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgaha alın. Hamurdan pinpon topu büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Bezeleri merdaneyle yemek tabağı büyüklüğünde açın. Yufkalardan birinin üzerine ıspanaklı harçtan iki yemek kaşığı kadar yayıp bir yemek kaşığı kaşar serpin. Üzerine bir yufka kapatıp kenarlarına parmak uçlarınızla bastırın.

Börekleri yağsız tavada önlü arkalı kızartın. üzerine çatalla tereyağı sürün. Bütün hamurlara aynı işlemleri uygulayıp börekleri sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...