İRMİKLİ PEYNİR BÖREĞİ TİROPİTA

Malzeme listesi

Hamuru için;

* 250 gr bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

* 1 yumurtanın sarısı

* 1 paket kabartma tozu

* 3 yemek kaşığı yoğurt

* 1 çay kaşığı tuz

* 4,5 su bardağı un İçi için;

* 2 su bardağı süt

* 2 yemek kaşığı irmik

* 50 gr bitkisel margarin

* 1 su bardağı tuzsuzlor peyniri

* Yarım su bardağı az tuzlu rendelenmiş beyaz peynir

* 3 adet yumurta

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber Üzeri için;

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 2 yemek kaşığı su

İç harcını hazırlamak için; kısık ateşin üzerine oturttuğunuz ufak çelik tencereye yağ koyun. İçine süt ve irmiği katıp sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlar başlamaz ocaktan alın. İçine peynirleri katın. Yumurtaları kırıp, tuz ve karabiberi ekleyin. Hızlı hızlı karıştırarak tüm malzemeleri birbirine yedirin. Hamuru hazırlamak için; oda sıcaklığında beklemiş olan margarini ve yumurta sarısını derin bir kaba koyun. Yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Unu da yavaş yavaş ilave edip kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini örterek buzdolabına koyup bir-iki saat dinlendirin. Dinlenen hamuru buzdolabından çıkarıp tekrar yoğurarak ikiye bölün. Eşit büyüklükte iki adet beze yapın. Bezelerin üzerine un serpiştirerek yaklaşık 30 santim çapında yuvarlak

şeklinde açın. Açtığınız hamurlardan birini yaklaşık 30-35 santim çapındaki yağlanmış bir fırın tepsisine

yerleştirin. Hamurun üzerine hazırladığınız peynirli harcı kaşıkla yayın. Açtığınız diğer hamuru da, peynirli harcın üzerini kapatacak şekilde tepsiye yayın. Üstteki hamurun kenarlarına bastırarak alttaki hamurla birleştirin. 1 adet yumurtanın sarısını 2 kaşık su ile çırpıp, hamurun üzerine fırçayla sürün.

Böreği, 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar

pişirip çıkarın. Sıcak haldeyken dilimleyerek servis yapın.