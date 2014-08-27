İRMİKLİ MİHRİŞAH TATLISI

MALZEMELER

* 1 litre süt

* 7 tepeleme yemek kaşığı irmik

* 10 tepeleme yemek kaşığı toz şeker

* 1 paket vanilya

* 2 çay kaşığı toz tarçın

* 2 adet orta boy elma (sarı golden elma)

Üzeri için;

* 1 su bardağı vişne kompostosu (Kayısı ya da şeftali kompostosu da kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

Elmaları soyup rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyin.

Süt, irmik, toz şeker, vanilya ve toz tarçını orta boy bir çelik tencereye aktarın. Üzerine rendelenmiş elmayı ilave ettikten sonra kısık ısılı ateşte, sürekli karıştırarak pişirin.

İrmik tatlısı katılaşıp kaynamaya başlar başlamaz ocaktan alın.

Kenarları yüksek, orta boy cam ya da porselen bir tepsiyi soğuk suyla ıslatın.

Ocaktan aldığınız irmik tatlısını sıcakken, ıslattığınız kalıba aktarın. İsterseniz tatlıyı tek kişilik muhallebi kalıplarına ya da kup bardaklarına da paylaştırabilirsiniz.

Tatlıları yaklaşık bir gece buzdolabında bekletip iyice soğutun.

Ertesi gün üzerini vişne, şeftali ya da kayısı dilimleriyle süsleyin. Varsa meyvenin suyunu da üzerine gezdirin. Çekilmiş fındık serpiştirip servise sunun.

KABAK MUSAKKA

MALZEMELER

* 5-6 adet orta boy yeşil kabak

Kızartmak için;

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 250 gr az yağlı dana kıyma

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 adet büyük boy kuru soğan

* 2-3 adet orta boy domates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Beşamel sos için;

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 tepeleme yemek kaşığı un

* 3 su bardağı sıcak süt

* 3 adet yumurta

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Kabakların kabuğunu kazıyıp yıkadıktan sonra süzün. 1 santim kalınlığında halkalar halinde dilimleyip kızgın yağda önlü arkalı hafifçe kızartın ve kağıt havlu üzerine alın.

Kıyma, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve incecik yemeklik doğradığınız soğanları geniş bir tavaya koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 5-6 dakika kavurun.

Tuz ve biberi serpin ve soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri ilave edin. Orta ısılı ateşte kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın.

Sosu hazırlamak için; sıvıyağı küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Unu ekleyip 2 dakika kavurun. Sıcak sütü de azar azar ilave edin. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynatın.

Tuz ve karabiberi serpip sos kaynayınca ocaktan alın. Ilıyınca üzerine yumurtaları kırıp tel çırpıcıyla hızlı hızlı çırpın.

Bir fırın kabına bir sıra kabak, bir sıra kıymalı karışım, tekrar kabak ve yine kıymalı karışım yerleştirin. En üste tekrar kabak yerleştirin.

Hazırladığınız beşamel sosu en üste gezdirip yemeği 180 dereceye ayarladığınız fırına koyun.

Üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.