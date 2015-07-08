İrmikli aspendos tatlısı

MALZEMELER

* 1 su bardağı sıvıyağ

* Yarım su bardağı toz şeker

* 3 adet yumurta (Birinin sarısını ayırın.)

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 1 su bardağı irmik

* 2 çay kaşığı tarçın

* 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

* Alabildiği kadar un

Şerbet için;

* 3 su bardağı toz şeker

* 3 su bardağı su (Sıcağa yakın.)

YAPILIŞI

Sıvıyağ, toz şeker ve yumurtaları derin bir kaba koyun. Vanilya, irmik, kabartma tozu, tarçın ve ceviz içini ilave edin.

Bir taraftan yoğururken bir taraftan da unu azar azar ekleyin. Elinize yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde ettiğinizde un eklemeyi bırakın.

Hamuru toparlayın ve portakal büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları tezgâhın üzerinde uzun, iki santim kalınlığında rulolar haline getirin. Kalın halat boyutundaki ruloları baş parmak büyüklüğünde parçalar elde edecek şekilde kesip fırın kâğıdı serilmiş tepsiye yerleştirin.

Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Tatlıları 200 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri iyice sararıncaya kadar pişirin.

Şerbet için; sıcağa yakın olan su ve toz şekeri bir tencereye koyup karıştırarak şekeri eritin. Şerbeti sıcak haldeki tatlının üzerine gezdirip tatlıyı tekrar fırına verin ve 5 dakika beklettikten sonra çıkarın. Soğuyunca servise sunun.

Afiyet olsun...

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KAYMAKLI AYVA FIRINDA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ : 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet orta boy ayva

* 2 su bardağı su

* 2-3 adet tane karanfil

* 1 su bardağı toz şeker

* 150 gr taze süt kaymağı (Kremşanti de kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

Ayvaları soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra ortadan ikiye bölün. Kararmamaları için 1 limonun suyunu sıktığınız suya aktarın.

Diğer taraftan, 2 su bardağı sıcak su ve karanfil tanelerini orta boy ve geniş bir tencereye aktarın.

Ayvaları limonlu sudan alıp tenceredeki karanfilli suya, oyuk kısımları yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Ayvaların renginin daha pembe olmasını istiyorsanız, tencereye 5-6 adet de ayva çekirdeği atabilirsiniz.

Tencerenin kapağını kapatmadan kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Hafifçe yumuşayan ayvaları suyuyla beraber bir fırın kabına aktarın. Üzerine toz şeker serpiştirip 175 dereceye ayarlı fırında 20 dakika kadar pişirip çıkarın. Soğumasını bekledikten sonra, şurubuyla birlikte servis tabağına aktarıp üzerine taze kaymak yerleştirerek servise sunun.

Afiyet olsun...