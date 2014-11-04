İncirli fındıklı kek

MALZEMELER

* 3 su bardağı un

* 1 su bardağı çekilmiş fındık içi (ceviz içi de kullanabilirsiniz)

* 8-10 adet kuru incir

* 1 su bardağı süt

* 1,5 su bardağı tozşeker

* 1,5 çay bardağı eritilip ılıtılmış margarin

* 4 adet yumurta

* 2 çay kaşığı toz tarçın

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

YAPILIŞI

Kuru incirlerin saplarını koparıp atın. Keskin bir bıçakla tavla zarı formunda doğrayın. Küçük bir tencereye aktarıp üzerine sütü ekleyin. Kısık ateşte, tahta kaşıkla ezerek, karıştırın ve yumuşayıncaya kadar pişirin, sonra da ocaktan alın. Ilık hale gelmesi için bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Eritilip ılıtılmış yağı, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Unu katıp tekrar çırpın.

Son olarak, ılık haldeki sütlü inciri ve fındığı aktarıp kaşıkla iyice karıştırın.

Bu arada, orta boy kare veya dikdörtgen bir fırın kabını (cam ya da porselen olabilir) sıvıyağla iyice yağlayın. Hazırladığınız hamuru kalıba aktarıp isterseniz üzerine bütün halde fındık dizin.

Fırını 175 dereceye ve alt üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Keki sıcak fırında 40 dakika kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...