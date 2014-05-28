İNCİRLİ CEVİZLİ ATAKAN KURABİYESİ

12 kişilik

Haz›rlama

süresi

20 dakika

Pişirme

süresi

20 dakika



Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı derin bir karıştırma kabına koyup sıvıyağ, yumurta, süt ve yoğurdu ekleyin.

Toz şeker, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Tarçın, kuru üzüm, ceviz içi ve tavla zarı formunda incecik doğradığınız inciri de ilave edin.

Son olarak, kepekli unu ve buğday ununu da ekleyip malzemeler özleşinceye kadar, en az 4-5 dakika yoğurun.

Elinize yapışan ve çok yumuşak olan bir hamur elde edeceksiniz.

Elinizi bir kâseye koyduğunuz 4-5 yemek kaşığı sıvıyağa batırarak hamurdan iri mürdüm eriği büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.

Yuvarlak parçaların üzerine hafifçe bastırın.

Hamur parçalarını yağlanmış ya da fırın kâğıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı (en az 5 santim) olarak yerleştirin. (Bu, çok kabaran, ancak uzun süre bayatlamayan bir kurabiyedir.)

Kurabiyeleri 10 dakika önceden 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar, 28-30 dakika pişirip çıkarın. Ilık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

MALZEMELER

. 125 gr bitkisel

margarin

. Yarım su bardağı

sıvıyağ

. 1 paket vanilya

. 2 paket kabartma tozu

. 3 adet yumurta

(Oda sıcaklığında

beklemiş olmalı.)

. Yarım su bardağı süt

. Yarım su

bardağı yoğurt

. 1 su bardağı

toz şeker

(2 yemek kaşığı fazla

kullanabilirsiniz.)

. 1 çay kaşığı tarçın

. Türk kahvesi

fincanıyla

1 fincan kuru üzüm

. Türk kahvesi

fincanıyla 2 fincan

çekilmiş ceviz içi

. 5-6 adet kuru incir

. 2-3 su bardağı kepekli

un (Yulaflı un da

kullanabilirsiniz.)

. 4-5 su bardağı

normal un

. Ayrıca sıvıyağ