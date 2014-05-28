Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı derin bir karıştırma kabına koyup sıvıyağ, yumurta, süt ve yoğurdu ekleyin.
İNCİRLİ CEVİZLİ ATAKAN KURABİYESİ
12 kişilik
Haz›rlama
süresi
20 dakika
Pişirme
süresi
20 dakika
Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı derin bir karıştırma kabına koyup sıvıyağ, yumurta, süt ve yoğurdu ekleyin.
Toz şeker, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Tarçın, kuru üzüm, ceviz içi ve tavla zarı formunda incecik doğradığınız inciri de ilave edin.
Son olarak, kepekli unu ve buğday ununu da ekleyip malzemeler özleşinceye kadar, en az 4-5 dakika yoğurun.
Elinize yapışan ve çok yumuşak olan bir hamur elde edeceksiniz.
Elinizi bir kâseye koyduğunuz 4-5 yemek kaşığı sıvıyağa batırarak hamurdan iri mürdüm eriği büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.
Yuvarlak parçaların üzerine hafifçe bastırın.
Hamur parçalarını yağlanmış ya da fırın kâğıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı (en az 5 santim) olarak yerleştirin. (Bu, çok kabaran, ancak uzun süre bayatlamayan bir kurabiyedir.)
Kurabiyeleri 10 dakika önceden 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar, 28-30 dakika pişirip çıkarın. Ilık olarak servise sunun.
Afiyet olsun...
MALZEMELER
. 125 gr bitkisel
margarin
. Yarım su bardağı
sıvıyağ
. 1 paket vanilya
. 2 paket kabartma tozu
. 3 adet yumurta
(Oda sıcaklığında
beklemiş olmalı.)
. Yarım su bardağı süt
. Yarım su
bardağı yoğurt
. 1 su bardağı
toz şeker
(2 yemek kaşığı fazla
kullanabilirsiniz.)
. 1 çay kaşığı tarçın
. Türk kahvesi
fincanıyla
1 fincan kuru üzüm
. Türk kahvesi
fincanıyla 2 fincan
çekilmiş ceviz içi
. 5-6 adet kuru incir
. 2-3 su bardağı kepekli
un (Yulaflı un da
kullanabilirsiniz.)
. 4-5 su bardağı
normal un
. Ayrıca sıvıyağ
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