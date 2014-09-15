İkizlerin tavuk kanat ızgarası

MALZEMELER

* 8 adet tavuk kanat

Sos için;

* 3 yemek kaşığı soya sosu

* 3 çay kaşığı bal

* 1 su bardağı sıcağa yakın ılıklıkta su

* 2 yemek kaşığı ketçap (domates püresi de kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı mayonez (Ya da 1 kaşık krema + 1 kaşık yoğurt)

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

* 2 çay kaşığı kuru kekik

* Varsa 1 çay kaşığı toz köri ve toz sarmısak

YAPILIŞI

Tavuk kanatları yıkayıp süzdükten sonra kağıt havluyla kurulayın. Ilık su ve balı derin, geniş ve kapaklı bir kaba koyup çatalla ezerek karıştırın. Üzerine sırasıyla soya sosu, ketçap, mayonez, sıvıyağ, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve varsa toz köri ve toz sarmısağı ilave edip varsa tel çırpıcıyla çekerek malzemeleri iyice karıştıırn.

Tavuk etlerini bu sosa iyice bulayın. Ağzını iyice kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.

Ertesi gün kapaklı geniş bir teflon tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup orta ısılı ateşte kızdırın.

Tavuk etlerini sosuyla birlikte tavaya aktarıp kapağını kapatın. Tavayı arada sırada sallayıp tavukları çevirerek 15 dakika kadar pişirin.

Ocağın altını kısıp etleri 10-15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alın. Yanında püre ya da pilavla birlikte servise sunun.

Afiyet olsun...



İsotlu Birecik kurabiyesi

MALZEMELER

* 250 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

* 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

* 1 paket karbonat

* 1 adet yumurta akı

* 1 yemek kaşığı isot

* 2 çay kaşığı tuz

* Yaklaşık 3,5 su bardağı un

Üzeri için;

* 1 adet yumurta sarısı

* Susam, haşhaş ya da çörekotu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı, tuzu ve yumurta akını derin bir yoğurma kabına koyun. Karbonatı çok küçük bir kaseye koyup üzerine sirkeyi ekleyin ve çay kaşığıyla karıştırın. Sirkeli karışımı hamurun olduğu kaba aktarın. İsot (pul biber de kullanabilirsiniz) ve unu katıp yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz. Eğer yoğurma işlemi sonunda hamur elinize yapışırsa bir-iki kaşık daha un ekleyebilirsiniz.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Yuvarlak hamurlardan 10-12 santim boyunda, dolmakalem kalınlığında şeritler yapın.

Hamurların uçlarını birleştirip simit şekline getirin ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam, haşhaş ya da çörekotu serpiştirin.

Kurabiyeleri 5 dakika önceden sııtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...