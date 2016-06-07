İftar sofralarını donatmayın

Bütün gün aç kaldığımız için abartırız iftar sofralarını. Çeşit çeşit yemekler, salatalar soframızı süsler ama sonra bir de bakarız ki bir pilav, bir ana yemek yeter de artar bile. İşte bu kadar basit aslında karın doyurmak.





DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 3 adet büyük boy domates

◊ 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

Pirinci bol sıcak suyla yıkayıp süzülmesi için bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir pilav tenceresinde kızdırıp rendelediğiniz domatesleri üzerine ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine süzdüğünüz pirinci hemen ilave edip karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika pişirin. Sıcak suyu katıp tuz ve karabiberi de ekledikten sonra orta ısılı ateşte, pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pilav suyunu çeker çekmez ocağı kısın ve pilavı çok kısık ateşte 5 dakika daha pişirerek ocaktan alın. En az 15-20 dakika dinlendirin. Aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırıp sıcak ya da ılık olarak servise sunun.





NAR EKŞİLİ ÇOBAN SALATA

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet orta boy domates

◊ 2 adet orta boy salatalık

◊ 2 adet tatlı yeşil sivribiber

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Sos için:

◊ 4 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ 2 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

◊ 6 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Varsa 2 çay bardağı isot (veya sumak)

6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Yıkayıp kabuklarını soyduğunuz domates ve salatalıkları neredeyse tavla zarı büyüklüğünde olacak şekilde küp küp doğrayın. Soğanı soyup yemeklik incecik dilimledikten sonra derin bir kapta domates ve salatalıkla karıştırın.

Biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ikiye bölün ve tohumlarını ayıklayıp incecik dilimleyin. Diğer malzemelere ilave edin. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyarak ekleyin. Son olarak, ceviz içini de katıp karıştırın.

Sosu hazırlamak için; nar ekşisi, kuru nane, kekik (varsa fesleğen de bu salataya çok yakışır) ve zeytinyağını bir kaseye koyun. Tuz ve isotu (sumak da kullanabilirsiniz) ilave edip çatalla iyice çırpın.

Sosu salatanın üzerine aktarın. Karıştırıp servise sunun.





ETLİ BİBER DOLMASI



MALZEME LİSTESİ

◊ 7-9 adet kırmızı uzun tarhana biber (Patlıcan, kabak ya da lahana da kullanabilirsiniz)

İçinin malzemesi için;

◊ 250 gr. orta yağlı kıyma

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 su bardağı pirinç (iri bulgur da kullanabilirsiniz)

◊ 2-3 adet orta boy kuru soğan (2-3 adet taze yeşil soğan da kullanabilirsiniz)

◊ 1 demet maydanoz

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Yarım demet taze nane (1 yemek kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz)

8 kişilik

Hazırlama süresi: 35 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Uzun dolmalık biber de denen kırmızı tarhana biberlerin saplarını diplerinden ayırmadan, kapak gibi kesin. Tohumlarını ayıklayın ve yıkayıp süzün. Kimi yörelerde biber, zarından ayrılıncaya kadar haşlanır ve kabuğu soyulur. Kimi yörelerde ise haşlanmadan çiğ olarak kullanılır.

İçini hazırlamak için; kıyma, zeytinyağı ve yemeklik incecik doğradığınız soğanları geniş bir tavaya aktarın. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-7 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber ve yıkanmış pirinci ilave edip 5 dakika daha kavurun ve ocaktan alın.

İncecik kıydığınız maydanoz ve naneyi ekleyip karıştırın. Soğuyan dolma harcını biberlerin içine doldurun. Dolmaları geniş bir tencereye yatırarak yan yana ve üst üste dizin.

Üzerine 2 su bardağı sıcak su gezdirip porselen tabak kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp dolmayı kısık ateşte pişirin. Sıcak sıcak servise sunun.