Türk mutfağı denince, akla gelen ilk yemeklerden biri pilavdır. Genellikle yardımcı yemek rolü üstlenir ama o olmadan da olmaz sofralar. Buğdaydan yapılan bulgur pilavı Anadolu’da çok yaygındır ama yine de pilav denince aklımıza pirinç gelir.

Yaklaşık 8 bin yıllık tarihi vardır pirincin ve yemek tarihçileri Uzakdoğu kökenli olduğunu söylerler. Bol yağışlı iklimi seven pirincin yaklaşık 7 bin çeşidi vardır.

Tarihi bu kadar eskilere dayanan ve bu kadar çok çeşidi olan pirincin, Türk mutfağındaki yerinin köklü olmasına da şaşırmamalı.

Osmanlı mutfağında da çeşitli malzemelerle süslenmiş pirincin hemen her sofrada yeri vardır ve pilavı güzel yapmak, güzel yemek yapmanın ölçülerinden biri olarak kabul edilir.



PİLAV DA ARTIK FAST FOOD DÜKKANLARINDA





Evet, biz Türkler pilavı gerçekten seviyoruz. Üstelik pilav, son zamanlarda açılan “pilavcı” dükkanlarıyla fast food yemekler arasındaki yerini de almış durumda.

Artık hemen her semtte onlarca pilavcı var ve pilav fast food piyasasındaki payını artırmaya da niyetli.

İşte bu pilav dükkan-larından, daha doğrusu pilavcı zincirlerinden biri de I Love Pilav.

Kurucuları Cihan Bakan ile Mehmet Akpolat, Anadolu yakasında bulunan şubeleriyle pilavı sağlıklı fast food olarak yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

Zaten iki sıkı arkadaşın yola çıkış amaçları da bu.



OSMANCIK PİRİNCİ KARADENİZ TEREYAĞI



Malzeme kalitesine çok önem verdikleri için, işe başlamadan önce uzun bir araştırma sürecinden geçmişler ve Anadolu’nun çeşitli yörelerine giderek pirincin, yağın en iyisini seçmek için epeyce deneme yapmışlar.

Bu titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda Gönen’in Osmancık pirincinde ve Karadeniz’in mis gibi tereyağında karar kılmışlar.

I Love Pilav’ın bir amacı da şubelerdeki pilavların lezzet tutarlılığı.

İşte bunun için de pilavlar Dudullu’daki atölyede pişirilip şubelere dağıtılıyor.

Şimdilik yaklaşık otuz çeşit pilavla hizmet veriyorlar ama bu sayıyı artırmak için de titiz çalışmalar devam ediyor.