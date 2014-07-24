HURMALI BAĞDAT KEKİ

10 Kişilik

Hazırlama süresi 25 dakika

Pişme süresi 45 dakika

Malzeme listesi

* 125 gr bitkisel margarin

* 6 adet yumurta

* 2 su bardağı toz şeker

* 1 su bardağı süt

* 5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı un

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 1 çay bardağı kuru üzüm

* 1 çay bardağı ceviz içi

* 5 adet kuru incir

* 5 adet kuru kayısı

* 5 adet hurma (Çekirdeği çıkarılmış olmalı.)

YAPILIŞI

İncir, hurma ve kuru kayısıyı küçük küçük doğrayın. Üzümün saplarını ayıklayın. Ceviz içini keskin bir bıçakla kıyın.

Doğradığınız kuru meyveleri, üzüm ve cevizi cam bir kapta 1 yemek kaşığı unla karıştırın.

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir cam kaba aktarıp mikser yardımıyla beyazlaşıncaya kadar, 5 dakika çırpın. Üzerine eritip ılıttığınız margarini, sütü vanilyayı ekleyip 5 dakika daha çırpın.

Elenmiş unu ve kabartma tozunu katıp tahta bir kaşıkla karıştırın.

Kuru meyveleri de ekleyip tekrar harmanlayın.

Karışımı yağlanmış bir kek kalıbına aktarıp 10 dakika önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırının ısısını 150 dereceye indirip 25 dakika daha pişirdikten sonra çıkarın. Ilık hale gelmesini bekleyip kalıptan çıkarın ve servise sunun.

Afiyet olsun.

BİZİM EVİN GÜVECİ

Malzeme Listesi

* 1 adet toprak güveç (25-30 cm çaplı)

* 1 adet kuzu kol (yaklaşık 2 kg) (Kemikli olarak 7-8 parçaya ayrılacak.)

* 2 adet iri boy kuru soğan

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 tatlı kaşığı biber salçası

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber (Taze çekelim, hatta 3-4 yenibahar atalım.)

Ayrıca;

* 6 adet orta boy kemer patlıcan

* 3-4 adet çarliston biber (1-2 adet kırmızı biber olabilir.)

* 8-12 diş sarmısak

* 5-6 adet orta boy domates

* 50-100 gr tereyağı

* 50cm’lik fırın kağıdı

Yapılışı;

Kasaba parçalattırdığınız kemikli kuzu kol etini güvecin içine koyun. İncecik yarım ay doğranmış soğanları, zeytinyağını, biber salçası, tuz ve baharatları ilave edin. Elinizle hamur yoğurur gibi yoğurup tüm malzemeleri harmanlayın. Bir kenarda bekletin.

Patlıcanların sapını kesip alacalı soyun ve uzunlamasına dörde bölüp baş parmak boyunda doğrayın. Derin bir kaba koyup üzerine yarım kaşık kadar tuz atarak (hiç su koymayın) terletin. (Acısı çıkacaktır.)

Biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ikiye bölün ve enlemesine tekrar ikiye kesin. Sarmısakların dış kabuğunu soyup bir kat kabuğunu bırakın. Domatesleri soyup incecik yarımaylar halinde dilimleyin.

Marine edip beklettiğiniz etlerin üzerine biberlerin yarısını, dağıtarak koyun. Domateslerin yarısını dizip sarmısakların yarısını da yerleştirin. Biraz tuz katabilirsiniz.

Patlıcanları iyice yıkayıp süzün. Yarısını güvece dizin. İkinci sırayı da aynı sırayla dizin. En üste patlıcanları yerleştirin. Tereyağını fındık büyüklüğünde parçalayıp en üste dağıtın. Gerekirse biraz tuz ve değirmenden çekilmiş karabiber serpin.

Güveci fırın kağıdıyla sıkı sıkı kapatıp üzerine de kendi kapağını örtün. Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında en az 2-2,5 saat pişirip servis yapın.

Afiyet olsun...