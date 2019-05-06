2 su bardağı un,
1 su bardağı irmik,
1 çay bardağı sıvıyağ,
100 gr tereyağı.
Şerbet için:
1.5-2 su bardağı tozşeker,
4 su bardağı süt,
3 adet yumurta sarısı,
1 paket vanilya.
Ayrıca: 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi, varsa 1 çay bardağı üzüm ya da dut pekmezi.
YAPILIŞI: Geniş ve derin bir tavaya (vok tava öneririm) unla irmiği koyup orta ısılı ateşte tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika kavurun. Un ve irmik hiçbir şey katılmadan böyle boş boş kavrulursa çok daha lezzetli olur. Şimdi yağları katıp 15 dakika daha sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Bu arada büyükçe bir kâsede şeker, süt, yumurta sarısı ve vanilyayı tel çırpıcıyla iyice çırpın, köpük köpük olsun. Şimdi kavrulan helvaya azar azar şerbeti dökerken, bir taraftan da sürekli karıştırmaya devam edin. Çok kısa sürede helva şerbetini çekip pürüzsüz bir kıvama gelecektir. Yaklaşık 5-7 dakika daha kavurup ceviz içini de ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servise sunun. Üzerine pekmez de gezdirebilirsiniz.
Hoş geldin ramazan helvası
Malzemeler:
2 su bardağı un,
1 su bardağı irmik,
1 çay bardağı sıvıyağ,
100 gr tereyağı.
Şerbet için:
1.5-2 su bardağı tozşeker,
4 su bardağı süt,
3 adet yumurta sarısı,
1 paket vanilya.
Ayrıca: 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi, varsa 1 çay bardağı üzüm ya da dut pekmezi.
YAPILIŞI: Geniş ve derin bir tavaya (vok tava öneririm) unla irmiği koyup orta ısılı ateşte tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika kavurun. Un ve irmik hiçbir şey katılmadan böyle boş boş kavrulursa çok daha lezzetli olur. Şimdi yağları katıp 15 dakika daha sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Bu arada büyükçe bir kâsede şeker, süt, yumurta sarısı ve vanilyayı tel çırpıcıyla iyice çırpın, köpük köpük olsun. Şimdi kavrulan helvaya azar azar şerbeti dökerken, bir taraftan da sürekli karıştırmaya devam edin. Çok kısa sürede helva şerbetini çekip pürüzsüz bir kıvama gelecektir. Yaklaşık 5-7 dakika daha kavurup ceviz içini de ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servise sunun. Üzerine pekmez de gezdirebilirsiniz.