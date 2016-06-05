Bugün tatlı bir telaşın başlangıç günü. Biz Müslümanların kutsal ayı ramazan geldi işte.

Yine saatler kurulup sahurlara kalkılacak, çoluk çocuk bütün aile sofra başında toplanacak, ertesi gün aç ve susuz kalmamak için uygun yemekler yenilecek. Yine iftar sofraları sabırsızlık ve heyecanla hazırlanacak, içilen bir yudum suyla oruçlar açılacak, hurmayla ağızlar tatlanacak. Ramazan demek, iyi huy, ahlak, nefse hakim olmak, muhtaçlara yardım eli uzatmak, açları doyurmak, Tanrı misafirlerini kabul etmek, açları anlamak, evinde misafir ağırlamak, kalabalık iftar sofraları kurmak, fesat düşünmemek, vücudu kötü alışkanlıklardan arındırmak demek. Ramazan demek hoşgörü, sevgi ve saygı demek. Evet, yine geldi ayların sultanı. Hepinize iyi Ramazanlar diliyor ve “hoş geldin Ramazan” diyorum.

KÖFTELİ EZOGELİN ÇORBASI





6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Köfte için;

- 150 gr. yağsız dana kıyma

- Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 yemek kaşığı sıvıyağ

Çorba için;

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı ince köftelik bulgur

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- Yarım yemek kaşığı biber salçası

- 8-10 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

- 2 diş sarımsak

- 1 adet limonun suyu

- 2 tatlı kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Önce köfteler için derin bir kapta kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurup nohut tanesi büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın. Sonra da geniş bir teflon tavaya sıvıyağı koyup kızdırın. Kızgın tavada köfteleri sallayarak 2-3 dakika kızartıp ocaktan alın.

Çorbayı yapmak için kırmızı mercimek, pirinç ve bulguru aynı kabın içinde yıkayın.

Zeytinyağını düdüklü tencereye ya da orta boy çelik bir tencereye koyun. Yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci tencereye aktarın. Kuru soğanı incecik doğrayarak üzerine ilave edin. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayıp tencereye koyun. Domates ve biber salçasını da ekledikten sonra tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Malzemeleri tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

Üzerine 8-10 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyunu ekleyin. Nane, tuz, karabiber ve pul biberi serpip tekrar karıştırın. Limon suyunu da kattıktan sonra çorbayı pişmeye bırakın.

Düdüklü tencerede pişireceksiniz, düdük çaldıktan 15 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz. Normal tencerede pişiriyorsanız, çorba kaynamaya başladıktan 25-30 dakika sonra ocaktan alın.

Hemen içine kızarmış köfteleri ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servise sunun. Arzu ederseniz biraz daha limon suyu ya da 2 yemek kaşığı narekşisi ilave edebilirsiniz. Bu çorba ekşili ve acılı tadıyla nefistir.

ZEYTİNYAĞLI HAVUÇLU TAZE FASULYE





6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg. taze taze fasulye

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 adet uzun havuç

- 2 adet orta boy

domates

- 2 adet kesmeşeker

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

taze fasulyeleri yıkayıp süzün. Uçlarını kesip kılçıklarını temizleyin. Soğanı soyup iri halkalar halinde dilimleyin. Domatesleri de halka halka doğrayın. Havuçları rendeleyin.

Geniş bir tencereye önce soğan halkalarını, sonra domatesleri yerleştirin. Üzerine şekil vererek fasulyeleri dizin.aze fasulyeleri yıkayıp süzün. Uçlarını kesip kılçıklarını temizleyin. Soğanı soyup iri halkalar halinde dilimleyin. Domatesleri de halka halka doğrayın. Havuçları rendeleyin.

Rendelediğiniz havuçları fasulyelerin üzerine serpiştirin. Tuz, şeker ve zeytinyağını ilave edin. Sıcak suyu da tencerenin kenarından aktarıp üzerini porselen bir tabakla kapatın.

Tencerenin kapağını da kapatıp kısık ateşte, fasulyeler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 50-60 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılık hale gelmesini bekleyin.

Tencerenin kapağını açıp tabağı çıkarın. Yemeği servis tabağına ters çevirerek alın. Soğuyunca servise sunun.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI





8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 4 su bardağı sıcak su

- 1 adet orta boy kuru soğan (4 adet yeşil soğan da olur)

- 3-4 diş sarımsak

- 2 adet yeşil sivribiber (tatlı)

- 1 adet kırmızı uzun dolmalık biber

- 2-3 adet domates (1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz)

- Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 yemek kaşığı kuru ya da taze nane

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp süzün. Soğanları soyup incecik yemeklik, sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Biberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra yıkayın ve uzunlamasına kurşun kalem kalınlığında dilimleyin. Sonra da tavla zarı formunda doğrayın. Domatesleri soyup küp küp doğrayın.

Sıvıyağı ya da zeytinyağını geniş bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşe oturtun. Soğan ve sarımsağı tencereye aktarıp karıştırarak 4-5 dakika kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurun ve hemen bulguru ilave edin.

Bulguru 2 dakika kavurduktan sonra domatesi (salça da kullanabilirsiniz) katın. Şöyle bir çevirdikten sonra sıcak suyu da tencereye aktarın (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm). Tuz ve biberi serpiştirip karıştırın.

Pilavı, tencerenin kapağı kapalı vaziyette ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Çeker çekmez ocaktan alın. Suyunu çekince ocaktan alıp tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru karıştırın ve kapağını tekrar kapatın.

Kapakla tencere arasına kağıt havlu koyabilirsiniz. Pilavı 15 dakika dinlendirin. Kapağını açıp kuru ya da taze nane serpiştirerek servise sunun.