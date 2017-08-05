HÖLLEME KÖFTESİ

Köfte için;

◊ 500 gr göce

(İnce bulgur da olur.)

◊ 2 adet kuru

soğan

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 adet domates

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1.5 su bardağı su

◊ Yeterince un

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Çorba sosu için;

◊ 2 su bardağı haşlanmış nohut

◊ 8-10 su bardağı sıcak su (et/tavuk suyu)

◊ 2 adet patates

Yemeklik, incecik doğradığınız soğanı ve zeytinyağını bir tavaya koyup orta ısılı ateşte 3-4 dakika kavurun.

Rendelenmiş domates ve salçayı katıp 5 dakika daha kavurduktan sonra göceyi ilave edin. 1.5 bardak suyu da ekleyip karıştırın.

Suyunu çeken karışımı ocaktan alıp 20-30 dakika kenarda bekletin. Elinizin girebileceği kadar soğuyunca un ilave edip yoğurun.

Harçtan ister başparmak, ister misket şeklinde köfteler yapın. Bu arada elinizi sık sık suya batırın ki rahat şekil verebilin.

Çorba için et ya da tavuk suyunu büyük bir tencereye koyun. Kaynamaya başlayınca höllemeleri, nohudu ve küp küp doğradığınız patatesleri ilave edin.

Ara sıra karıştırarak

30-35 dakika pişirin.

Ocaktan alıp isterseniz üzerine kızgın pul biberli yağ gezdirerek servise sunun. Afiyet olsun...

ISIRGAN OTLU LORLU BÖREK

◊ 2-3 adet hazır yufka

◊ 1 su bardağı maden suyu

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

İçi için;

◊ 1 demet ısırgan otu

◊ 500 gr lor peyniri

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 2 diş sarımsak (dövülmüş)

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Isırgan otunun sadece yapraklarını alıp kaynayan suda 5 dakika haşlayın ve süzün. Elinize eldiven takarak incecik doğrayın. Lor peyniri, ısırgan, ince kıyılmış soğan, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi derin bir kaba aktarıp çatalla karıştırın.

Maden suyu, yumurta ve zeytinyağını başka bir kasede çırpın.

Büyük boy yuvarlak bir borcamı yağlayın. Yufkalardan birini tezgaha yayıp üzerine 1 kepçe maden sulu karışımdan sürün.

İç harcından bir miktar alıp üzerine serpin.

Yufkayı ortadan ikiye bölüp parçaları uzun taraflarından başlayarak rulo yapın. Yaptığınız ruloları borcamın ortasından başlayarak birbiri etrafına dolayın.

Kalan yufkalara da aynı işlemleri uygulayarak borcamı bu şekilde doldurun.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun...