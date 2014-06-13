Hindistancevizli kağıt keki

Malzemeler

* 3 adet yumurta

* 1,5 su bardağı pudraşekeri

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı hazır süt kreması (200 ml)

* 1 su bardağı hindistancevizi

* 1,5 çay kaşığı karbonat

* 3 su bardağı un

* 1 paket vanilya

Yapılışı

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine pudraşekerini ekleyip mikserin yüksek devriyle, 3-4 dakika, karışım beyazlaşıncaya kadar çırpın.

Sıvıyağı ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Kremayı ilave edip tahta bir kaşık ya da spatulayla karıştırın. Son olarak, vanilya, karbonat, hindistancevizi ve unu da katıp malzemeleri iyice karıştırın. Katı muhallebi kıvamında bir kek hamuru elde etmiş olacaksınız.

Mafin kaplarını oda sıcaklığında yumuşamış margarinle iyice yağlayın ya da kağıt kalıpları hazırlayın.

Hazırladığınız hamuru kaşıkla kalıpların yarısına gelecek şekilde (üzerlerinde kabarma payı bırakarak) doldurun. Yaklaşık 12 adet mafin–kağıt keki yapabilirsiniz.

Kekleri 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirin. Bir kürdan sokarak pişip pişmediklerini kontrol edin. Eğer kürdan temiz çıkarsa kekler pişmiş demektir. Fırından çıkarın ve soğuyunca kalıplarından alıp soğuk olarak servise sunun.

Not: Bu kekin içine kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış ayva da katabilirsiniz.

Afiyet olsun...