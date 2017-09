Hilali bekleyenler

Bugün ramazanın ilk günü. On iki ayın sultanına “hoş geldin” diyerek ve tüm İslam alemine de hayırlı ramazanlar dileyerek başlayalım söze.

Ramazanın ilk gününün bugüne rastladığını takvimlere bakarak, çok önceden öğrenebilme şansına sahibiz. Peki “Astronomi bilimi gelişmediği zamanlarda durum nasılmış” diye merak ettiniz mi hiç? Yani takvimler ramazanın başlangıcını, bitişini, bayramları göstermediği zamanlarda.

O zamanlar ramazana yakın günlerde yüksek yerlere, camilerin minarelerine çıkıp gökyüzünü gözleyen insanlar olurmuş. Akşamları gökyüzüne bakan, ayın ilk hilalini gözetleyen keskin gözlü bu insanlar, hilali gördükleri anda şahitleriyle birlikte müftüye giderlermiş. Müftü şahitleri de dinledikten sonra yeni hilalin doğduğuna ikna olursa ramazan davullarla ve cami ışıklarıyla halka ilan edilirmiş. Günlerce gökyüzüne bakarak bekleyen ve hilali ilk kez haber verenin ödülü ise yüklü bir bahşişmiş.

Damla sakızlı güllaç

malzeme listesi

* 5-6 adet güllaç yaprağı

* 1 litre süt (Yaklaşık 5,5 su bardağı)

* Nohut büyüklüğünde 2-3 adet damla sakızı

* 1,5 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi (Fındık içi de kullanabilirsiniz)

Üzeri için;

* 1-2 adet orta boy nar

* 2 çay bardağı ceviz ya da fındık içi

Yapılışı

Süt ve toz şekeri orta boy bir tencerede karıştırarak orta ısıdaki ateşin üzerine koyun. İçine dövülmüş damla sakızlarını ilave edin. Sürekli karıştırarak, şeker eriyip süt ılıyıncaya kadar ısıtın.

Ilık hale gelen sütü geniş ve kenarları yüksek bir kaba aktarın.

Güllaç yapraklarının her birini dört eşit parçaya böldükten sonra parçaların her birini ılık sütün içine daldırın ve on saniye kadar beklettikten hemen sonra çıkarın.

Diğer taraftan, 20-25 santim çapında yuvarlak, dikdörtgen ya da kare şeklinde kenarları yüksek servis tabağını alın. Islatılmış güllaç yapraklarını bu tabağa üst üste yerleştirin. Aralarına ceviz serpiştirerek bu dizim işini tamamlayın.

Üzerine kalan sütü gezdirin. Yaklaşık 30 dakika güllaç yapraklarının sütü çekmesi için bekleyin.

Servise sunmadan önce, yarım su bardağı kadar daha soğuk sütü güllacın üzerinde gezdirin. Nar tanesi, fındık, ceviz ya da fıstık içiyle süsleyin. Servise sunmadan hemen önce üzerine aktardığınız soğuk sütle rengi iyice beyazlaşan güllacı servise sunun.

Afiyet olsun...