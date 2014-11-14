Hıgtap– Peynirli pide (Adıyaman)

SEKİZ KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

Malzemeler

İç harcı için;

* 2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

* 1 demet maydanoz

* 1 çay kaşığı kırmızı biber

Hamuru için:

* 125 gr yumuşamış tereyağı (bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

* 1 çay bardağı yoğurt

* 1 çay kaşığı karbonat

* 2 çay kaşığı tuz

* Yaklaşık tepeleme 10 yemek kaşığı un

YAPILIŞI

İç harcını hazırlamak için; peyniri, kırmızı biberi ve ince kıyılmış maydanozu derin bir kapta karıştırıp bir kenarda bekletin.

Hamuru hazırlamak için, yumuşamış yağı ve karbonatı derin yoğurma kabına koyun.

Üzerine yoğurt, tuz ve un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur tutun. Hamuru oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları hafif unlu tezgahın üzerinde elinizle yuvarlayarak çay tabağı büyüklüğünde açın.

İçine hazırladığınız peynirli karışımı uzunlamasına koyun ve hamurun iki ucundan çekip büzerek oval şekline getirin.

Pideleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizip 20 dakika bekletin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürün, 200 dereceye ayarlanmış fırında pideler iyice kızarıncaya kadar, 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...